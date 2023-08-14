Вкусно, как у бабушки: рецепт пирогов со штрейзелем (видео)

Такие пироги не только вкусные, они еще и долго не черствеют.

Вкусные пироги с начинкой, посыпанные штрейзелем, – лучшее угощение для родных и гостей. Для тех, кто не знает, штрейзель – это украшение на хлебобулочных и мучных кондитерских изделиях в виде сладких мучно-масляных крошек крупного размера, которыми их посыпают перед выпечкой. Своим рецептом приготовления такой вкусной и ароматной выпечки с начинкой поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук. Пироги, сделанные таким способом, получаются очень пышные и долго не черствеют.

Пироги со штрейзелем

Ингредиенты:

мука – 500 гр;

яйца – 2 шт;

молоко – 160 мл;

масло – 70 гр;

сахар – 100 гр;

дрожжи — 21 гр (прессованные) или 7 г (сухие);

ванильный сахар –10гр;

соль – 2 гр;

желток одного яйца и 2 капли молока – для смазки.

Для начинки:

сливы, вишни, яблоки или что-нибудь другое – 500 гр;

сахар – 120 гр;

крахмал — 6 гр;.

Для штрейзеля:

мука – 40 гр;

масло (холодное) – 20 гр;

сахар – 20 гр.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить опару. Дрожжи со столовой ложкой сахара (от общего количества сахара в рецепте) растереть или перемешать, если дрожжи сухие. Добавить теплое, но не горячее молоко и столовую ложку муки (тоже от общего количества). Все хорошо перемешать, накріть пищевой пленкой и оставить до образования "шапки".

Следующий этап – приготовление теста. Взбить миксером яйца с остальным сахаром, добавив ваниль и соль. Добавить мягкое масло, опару и перемешать. Просеять частями муку и замесить тесто. Чтобы оно получилось хорошим, нужно вымешивать не менее 10 минут. Положить его смазанную маслом посуду, накрыть пленкой или полотенцем и дать подойти, чтобы тесто увеличилось в три раза.

Обмять тесто и поделить на 16 частей, сформировать из них шарики и снова оставить, накрыв, для расстойки.

Пока тесто поднимается, сделать начинку: порезать сливы, перемешать с сахаром и крахмалом.

Сформировать пирожки, хорошо защипнуть и положить на противень "швом" вниз. Дать им еще раз подойти, смазать взбитым желтком с молоком, посыпать штрейзелем. Чтобы сделать его, нужно все перечисленные для него ингредиенты смешать и перетереть в крошку.

Выпекать пирожки нужно в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.

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