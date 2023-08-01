Быстрые булочки с голубикой и заварным кремом: пошаговый рецепт

Вместо голубики можно взять любые другие ягоды.

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В сезон ягоды выбор десертов, которые можно приготовить с ними, вырастает многократно. Тирамису, торты, пирожные, желе с клубникой, голубикой, черникой, смородиной, малиной – ассортимент рецептов очень большой. Сегодня же мы предлагаем приготовить вам быстрые и очень вкусные булочки с голубикой по рецепту кулинарного блогера Ольги Головиной.

Булочки с голубикой

Ингредиенты:

слоеное дрожжевое тесто – 2 упаковки;

молоко – 500 мл;

сахар – 70-80 гр;

яйца – 2 шт;

масло – 80 гр;

мука – 4 ст. л (без верха);

голубика, мята.

Способ приготовления:

Тесто разморозить, порезать на квадраты. Заготовки для будущих булочек сформировать так, как показано на видео, выбрав один из предложенных вариантов. Выложить из на пергамент и смазать взбитым желтком. Можно к желтку добавить немного молока.

Выпекать 15 минут в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов.

Пока булочки выпекаются, необходимо приготовить крем. Яйца сначала взбить миксером, добавить сахар и дальше взбивать. Затем ввести в массу муку и влить 100 мл молока, перемешать. Остальное молоко закипятить и в него тонкой струйкой влить яично-молочную массу, постоянно помешивая. Варить крем нужно на маленьком огне, пока он не загустеет и не появятся пузыри.

Дать крему немного остыть и в теплый положить сливочное масло, взбить на протяжении минуты.

Готовый крем разложить на булочки, а сверху украсить голубикой и мятой.

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