Швидкі булочки з лохиною та заварним кремом: покроковий рецепт

Замість лохини можна взяти будь-які інші ягоди.

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У сезон ягоди вибір десертів, які можна приготувати з ними, зростає багаторазово. Тірамісу, торти, тістечка, желе з полуницею, лохиною, чорницею, смородиною, малиною — асортимент рецептів дуже великий. Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати вам швидкі й дуже смачні булочки з лохиною за рецептом кулінарної блогерки Ольги Головіної.

Булочки з лохиною

Інгредієнти:

листкове дріжджове тісто — 2 упаковки;

молоко — 500 мл;

цукор — 70-80 г;

яйця — 2 шт;

масло — 80 г;

борошно — 4 ст. л (без верху);

лохина, м'ята.

Спосіб приготування:

Тісто розморозити, порізати на квадрати. Заготовки для майбутніх булочок сформувати так, як показано на відео, вибравши один із запропонованих варіантів. Викласти з на пергамент і змастити збитим жовтком. Можна до жовтка додати трохи молока.

Випікати 15 хвилин у духовці, попередньо розігрітій до 200 градусів.

Поки булочки випікаються, необхідно приготувати крем. Яйця спочатку збити міксером, додати цукор і далі збивати. Потім ввести в масу борошно і влити 100 мл молока, перемішати. Решту молока закип'ятити і в нього тонкою цівкою влити яєчно-молочну масу, постійно помішуючи. Варити крем потрібно на маленькому вогні, поки він не загусне і не з'являться бульбашки.

Дати крему трохи охолонути і в теплий покласти вершкове масло, збити протягом хвилини.

Готовий крем розкласти на булочки, а зверху прикрасити лохиною і м'ятою.

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