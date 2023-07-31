Найситніший перекус: рецепт сирної сосиски в тісті

Тісто, приготоване для сосисок за цим рецептом, виходить м'яким і не черствіє.

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Сосиски в тісті — один із найпопулярніших перекусів, оскільки добре втамовує голод. Їх можна купити в будь-якому кіоску, причому як у дріжджовому, так і листковому тісті, а можна приготувати і вдома. Як зробити сирні сосиски в тісті, розповіла кулінарна блогерка Крістіна. Цей рецепт досить простий і під силу навіть новачкам у кулінарії.

Сирні сосиски в тісті

Інгредієнти:

сирні сосиски — 1 упаковка;

борошно — 240 г;

тепла вода — 200 мл;

цукор — 1 ч. л;

сіль — 0,5 ч. л;

дріжджі сухі — 1 упаковка (8-10 г.);

рослинна олія для тіста — 2 ст. л + для смаження.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно приготувати опару. Для цього в глибоку миску налити 200 мл теплої води, додати дріжджі, цукор, перемішати все добре і залишити на 10 хвилин.

Коли опара підійде, до неї додати просіяне борошно з сіллю, перемішати ложкою, влити олію і замісити тісто. Щоб воно вийшло вдалим, необхідно вимішувати його мінімум 10 хвилин, після чого накрити харчовою плівкою і дати постояти 35-40 хвилин.

Тісто, що піднялося, зважити і поділити на кількість сосисок. На одну сосиску потрібно близько 60 грамів тіста.

Зробити з тіста невеликі кульки, розкачати кожну в довгу ковбаску, загорнути в неї сосиску.

У сковорідку влити рослинну олію, приблизно до половини висоти сосиски в тісті, розігріти її та посмажити сосиски з обох боків до золотистості. Це займе приблизно три хвилини.

Раніше Фокус писав, яким ще способом можна приготувати сосиску в тісті.