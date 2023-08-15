Со вкусом шоколада: простой рецепт пряников для всей семьи

Пряники получаются мягкие и буквально тают во рту, особенно, когда свежие.

Пряники очень вкусны с чаем, кофе, молоком и сами по себе. Даже те, кто на диете, иногда не могут отказать себе в удовольствии съесть хотя бы кусочек этой выпечки. Предлагаем приготовить пряники с шоколадным вкусом по рецепту из блога "Рецепты каждый день". Они получаются мягкие, с новым вкусом и имеют красивый вид.

Шоколадные пряники

Ингредиенты:

мука (высший сорт) – 180 гр;

сахар – 170 гр;

какао-порошок – 50 гр;

разрыхлитель – 7 гр;

яйца – 2 шт;

сливочное масло – 50 гр;

сахарная пудра – 100 гр;

соль – щепотка.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать просеянную муку, какао, разрыхлитель, сахар, все перемешать. Туда же добавить яйца и растопленное сливочное масло, замесить тесто, накрыть его пленкой и поставить в холодильник на два часа.

По истечении этого времени из теста сформировать шарики, обвалять их в сахарной пудре и выложить на противень, застеленный пергаментом. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут.

Ранее Фокус писал, как приготовить торт со вкусом пряников.