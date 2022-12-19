Всего четыре ингредиента: изумительный торт без выпечки со вкусом пряников

Зачерствевшие пряники станут прекрасной основой для быстрого торта.

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Каждой хозяйке знакома ситуация, когда купленные в магазине пряники уже через пару дней становились черствыми и уже не так смаковали с чаем или кофе. Кулинарный блогер Nichka предложила отличный вариант решения этой проблемы и показала, как засохшие пряники превратить в шикарный десерт, который порадует своим вкусом.

Торт из зачерствевших пряников

Ингредиенты:

Пряники – 500 гр;

Сметана – 500 гр;

Сахар – 100 гр;

Бананы – 3 шт.

Способ приготовления:

Пряники измельчить в крошку.

В отдельной посуде сметану и сахар взбить в крем.

Бортики разъемной формы поставить на тарелку или подставку. Разделить пряничную крошку на 4 равные части (слои в торте будут повторяться 4 раза). Выложить одну часть крошки и слегка утрамбовать.

Равномерно выложить четвертую часть сметанного крема.

Бананы очистить, нарезать на кружочки. Часть кружочков банана выложить в один слой поверх крема. Бананы для торта лучше брать крепкие, а не переспевшие или полежавшие.

Собрать торт, чередуя слои (пряничная крошка, сметанный крем и бананы). Верхний четвертый слой делать без бананов, сверху должен быть сметанный крем.

Готовый торт поставить в холодильник на ночь для пропитки (не менее чем на 10 часов). Затем снять бортики формы и украсить торт по желанию.

Напомним, как без выпечки приготовить "Наполеон", "Сметанник" и чизкейк.