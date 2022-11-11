Сметанник без выпечки: быстрый и доступный рецепт любимого десерта

Приготовление такого торта займет всего полчаса. Еще несколько часов понадобится, чтобы он настоялся в холодильнике.

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Сметанник – один из самых любимых и вкусных тортов для многих. А еще он хорош тем, что его можно быстро приготовить без выпекания. Как именно, рассказала в своем food-блоге пользователь Дина.

Сметанник без выпечки

Ингредиенты:

Шоколадное печенье – 300 гр;

Сливочное масло – 120 гр;

Молоко — 1 ст. л.

Для крема:

Мука – 50 гр;

Сахар – 150 гр;

Ванильный сахар – 1 пакетик;

Яйца – 2 шт;

Сметана – 400 гр;

Сливочное масло – 100 гр.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить крем. Для этого в сотейнике смешать муку, сахар и ванильный сахар, добавить яйца и перемешать до однородной массы. Далее добавить сметану и поставить на плиту. Помешивая, довести до густой массы, затем туда же отправить масло. Все еще раз хорошо перемешать, накрыть пищевой пленкой в контакт и отставить.

Далее готовится основа. Шоколадное печенье покрошить, туда добавить молоко и растопленное сливочное масло, все хорошо перемешать. Отделить часть массы, а остальную выложить в форму, притрамбовав дно и сделав бортики, а в центр положить крем. Разровнять его и сверху закрыть оставшейся шоколадной крошкой, чтобы она полностью покрыла поверхность. Разровнять все. Поставить десерт на несколько часов в холодильник. Вкусный сметанник готов.

Напомним, как приготовить без выпечки торт "Наполеон".