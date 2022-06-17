Приготовит даже ребенок: быстрый торт "Наполеон" из слоеного печенья

Торт, приготовленный из слоеного печенья, ничем не хуже оригинального десерта.

Торт "Наполеон" является одним из самых любимых десертов на столах тысяч сладкоежек, однако многие не так часто его готовят, поскольку это отнимает много времени, и предпочитают покупать готовый в магазине. Предлагаем рецепт, который поможет быстро получить вкусный тортик, который ничем не уступает оригиналу, а затрат времени и продуктов требует меньше.

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Торт "Наполеон" из печенья

Ингредиенты:

Печенье (слоеные ушки) – 600 гр;

Молоко (жирность не менее 3%)– 500 мл;

Куриные яйца – 3 шт;

Сахар – 80 гр;

Ванилин – четверть чайной ложки;

Пшеничная мука высшего сорта – 3 ст. л;

Сливочное масло – 120 гр.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить заварной крем. В миске или сотейнике с закругленным дном хорошо взбить яйца с сахаром и ванилином до полного растворения сахара. До пышной пены взбивать необязательно. Затем в полученную смесь добавить просеянную муку и взбить до однородности. Просеивание муки поможет избавиться от самого мелкого мусора в ней, а готовый крем сделает более воздушным.

Следующий этап – добавление молока. Вылить его в посуду к остальным ингредиентам и перемешать венчиком или миксером, чтобы не было комков. Поставить на средний огонь, нагреть до теплого, но еще не горячего состояния, постоянно взбивая.

Примерно в течении пяти минут крем загустеет. Как только это произойдет, посуду необходимо снять с огня и еще раз взбить крем. Если он жидковатый, ничего страшно: после того, как масса постоит, она станет гуще.

Чтобы крем не покрылся корочкой, нужно сверху накрыть его пищевой пленкой так, чтобы она плотно лежала на креме. Остудить его до комнатной температуры. Достать масло из холодильника, оно должно стать мягче. Масло взбить, чтобы оно побелело и стало более возушным, а затем в него понемногу добавлять остывший крем и взбивать, пока не получится однородная воздушная масса.

Взять разъемную форму для торта. Дно смазать кремом. Это необходимо для того, чтобы первый слой печенья хорошо пропитался и склеился. Затем выложить ушками первый слой. Пустоты можно заполнять кусочками или крошкой печенья. Смазать слой кремом.

Выкладывать слои, перемазывая их печеньем, пока все ушки не закончатся. Для отделки торта оставить штук 10 и немного крема. Отправить "Наполеон" на полчаса в холодильник, чтобы он пропитался, затем аккуратно снять с торта форму и украсить его. Можно посыпать верх и бока покрошенным печеньем. Можно также положить на торт сезонняе ягоды и фрукты. Готовый торт поставить в холодильник минимум на четыре часа.

Ранее мы писали, как приготовить классический "Наполеон", а также "Наполеон" на сковородке. Альтернативой торту может стать одноименное печенье.