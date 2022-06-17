Приготує навіть дитина: швидкий торт "Наполеон" із листкового печива

Торт, приготований з листкового печива, нічим не гірший за оригінальний десерт.

Торт "Наполеон" є одним з найулюбленіших десертів на столах тисяч ласунів, проте багато хто не так часто його готує, оскільки це забирає багато часу, і надає перевагу купувати готовий у магазині. Пропонуємо рецепт, який допоможе швидко отримати смачний тортик, який нічим не поступається оригіналу, а витрат часу та продуктів вимагає менше.

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Торт "Наполеон" із печива

Інгредієнти:

печиво (листкові вушка) — 600 г;

молоко (жирність не менше 3%) — 500 мл;

курячі яйця — 3 шт;

цукор — 80 г;

ванілін — чверть чайної ложки;

пшеничне борошно вищого гатунку — 3 ст. л;

вершкове масло — 120 г.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно приготувати заварний крем. У мисці або сотейнику із закругленим дном добре збити яйця з цукром і ваніліном до повного розчинення цукру. До пишної піни збивати необов'язково. Потім в отриману суміш додати просіяне борошно і збити до однорідності. Просіювання борошна допоможе позбавитися найдрібнішого сміття в ньому, а готовий крем зробить більш повітряним.

Наступний етап — додавання молока. Вилити його в посуд до інших інгредієнтів і перемішати вінчиком або міксером, щоб не було грудок. Поставити на середній вогонь, нагріти до теплого, але ще гарячого стану, постійно збиваючи.

Приблизно протягом п'яти хвилин крем загусне. Щойно це станеться, посуд необхідно зняти з вогню і ще раз збити крем. Якщо він рідкуватий, нічого страшно: після того, як маса постоїть, вона стане густішою.

Щоб крем не покрився скоринкою, потрібно зверху накрити його харчовою плівкою так, щоб вона лежала щільно на кремі. Остудити його до кімнатної температури. Дістати масло з холодильника, воно має стати м'якшим. Масло збити, щоб воно побіліло і стало більш повітряним, а потім у нього потроху додавати остиглий крем і збивати, поки не вийде однорідна повітряна маса.

Взяти роз'ємну форму для торта. Дно змастити кремом. Це необхідно для того, щоб перший шар печива добре просочився та склеївся. Потім викласти вушками перший шар. Порожнечі можна заповнювати шматочками або крихтою печива. Змастити шар кремом.

Викладати шари, перемазуючи їх печивом, доки всі вушка не закінчаться. Для обробки торта залишити штук 10 і трохи крему. Відправити "Наполеон" на пів години в холодильник, щоб він просочився, обережно зняти з торта форму та прикрасити його. Можна посипати верх і боки покришеним печивом. Можна також покласти на торт сезонні ягоди та фрукти. Готовий торт поставити в холодильник щонайменше на чотири години.

Раніше ми писали, як приготувати класичний "Наполеон", а також "Наполеон" на сковорідці. Альтернативою торту може стати однойменне печиво.