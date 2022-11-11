Сметанник без випічки: швидкий і доступний рецепт улюбленого десерту

Приготування такого торта займе лише пів години. Ще кілька годин знадобиться, щоб він настоявся у холодильнику.

Related video

Сметанник — один із найулюбленіших і найсмачніших тортів для багатьох. А ще він чудовий тим, що його можна швидко приготувати без випікання. Як саме, розповіла у своєму food-блозі користувачка Діна.

Сметанник без випічки

Інгредієнти:

шоколадне печиво — 300 г;

вершкове масло — 120 г;

молоко — 1 ст. л.

Для крему:

борошно — 50 г;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

яйця — 2 шт.;

сметана — 400 г;

вершкове масло — 100 г.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно приготувати крем. Для цього в сотейнику змішати борошно, цукор і ванільний цукор, додати яйця та перемішати до однорідної маси. Далі додати сметану та поставити на плиту. Помішуючи, довести до густої маси, потім туди відправити масло. Все ще раз добре перемішати, накрити харчовою плівкою в контакт та відставити.

Далі готується основа. Шоколадне печиво покришити, туди додати молоко та розтоплене вершкове масло, все добре перемішати. Відокремити частину маси, а решту викласти у форму, притрамбувавши дно і зробивши бортики, а в центр покласти крем. Розрівняти його й зверху закрити шоколадною крихтою, щоб вона повністю покрила поверхню. Розрівняти все. Поставити десерт на кілька годин у холодильник. Смачний сметанник готовий.

Нагадаємо, як приготувати торт "Наполеон" без випічки.