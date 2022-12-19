Усього чотири інгредієнти: чудовий торт без випічки зі смаком пряників
Пряники, що зачерствіли, стануть чудовою основою для швидкого торта.
Кожній господині знайома ситуація, коли куплені в магазині пряники вже за кілька днів ставали черствими та вже не так смакували з чаєм чи кавою. Кулінарна блогерка Nichka запропонувала відмінний варіант вирішення цієї проблеми та показала, як засохлі пряники перетворити на шикарний десерт, що порадує своїм смаком.
Торт із пряників
Складові:
- Пряники — 500 гр;
- Сметана — 500 гр;
- Цукор — 100 гр;
- Банани — 3 шт.
Спосіб приготування:
Пряники подрібнити на крихту.
В окремому посуді сметану та цукор збити в крем.
Бортики роз'ємної форми поставити на тарілку чи підставку. Розділити пряникову крихту на 4 рівні частини (шари в торті повторюватимуться 4 рази). Викласти одну частину крихти й злегка утрамбувати.
Поступово викласти чверть сметанного крему.
Банани очистити, нарізати на кружечки. Частину кружальця банана викласти в один шар поверх крему. Банани для торта краще брати міцні, а не переспілі або такі, що полежали.
Зібрати торт, чергуючи шари (пряникова крихта, сметанний крем і банани). Верхній четвертий шар робити без бананів, зверху має бути сметанний крем.
Готовий торт поставити в холодильник на ніч для просочення (не менше 10 годин). Потім зняти бортики форми та прикрасити торт за бажанням.
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