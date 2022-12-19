Усього чотири інгредієнти: чудовий торт без випічки зі смаком пряників

Пряники, що зачерствіли, стануть чудовою основою для швидкого торта.

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Кожній господині знайома ситуація, коли куплені в магазині пряники вже за кілька днів ставали черствими та вже не так смакували з чаєм чи кавою. Кулінарна блогерка Nichka запропонувала відмінний варіант вирішення цієї проблеми та показала, як засохлі пряники перетворити на шикарний десерт, що порадує своїм смаком.

Торт із пряників

Складові:

Пряники — 500 гр;

Сметана — 500 гр;

Цукор — 100 гр;

Банани — 3 шт.

Спосіб приготування:

Пряники подрібнити на крихту.

В окремому посуді сметану та цукор збити в крем.

Бортики роз'ємної форми поставити на тарілку чи підставку. Розділити пряникову крихту на 4 рівні частини (шари в торті повторюватимуться 4 рази). Викласти одну частину крихти й злегка утрамбувати.

Поступово викласти чверть сметанного крему.

Банани очистити, нарізати на кружечки. Частину кружальця банана викласти в один шар поверх крему. Банани для торта краще брати міцні, а не переспілі або такі, що полежали.

Зібрати торт, чергуючи шари (пряникова крихта, сметанний крем і банани). Верхній четвертий шар робити без бананів, зверху має бути сметанний крем.

Готовий торт поставити в холодильник на ніч для просочення (не менше 10 годин). Потім зняти бортики форми та прикрасити торт за бажанням.

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