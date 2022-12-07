Чизкейк без випічки: повітряний десерт без особливих зусиль

Перед подачею чизкейк краще потримати кілька годин у холодильнику.

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Чизкейк, що тане в роті, — найкраще доповнення до чашки ароматного чаю або кави. Щоб не витрачати багато часу на його приготування, рекомендуємо зробити його за рецептом з блогу "Збірка рецептів".

Чизкейк без випічки

Складові:

Печиво – 200 г;

Вершкове масло – 80 г;

Вершки (33%) – 300 г + 100 г;

Сир – 500 г;

Цукрова пудра – 120 г;

Шоколад – 150 г

Дрібка ваніліну.

Спосіб приготування.

Печиво подрібнити на крихти і змішати з розтопленим вершковим маслом. Роз'ємну форму застелити пергаментом, висипати в неї крихти, добре утрамбувати дно і зробити бортики.

Далі необхідно приготувати начинку. Для цього сир кімнатної температури збити з цукровою пудрою протягом 2-3 хвилин, а в окремій місткості те саме зробити з вершками й ваніллю, збивши їх до стійких піків на найвищій швидкості міксера. Потім сирну масу та вершки з'єднати й збивати ще хвилину все разом.

Перекласти масу на основу з печива, розрівняти й поставити в холодильник.

Далі — черга глазурі. Шоколад залити гарячими вершками, розмішати, поки маса не стане однорідною, і потім дати охолонути, після чого вилити на чизкейк і розрівняти.

Нагадаємо, як приготувати полуничний чизкейк.