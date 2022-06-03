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Полуничний чизкейк без випічки. Рецепт найсмачнішого літнього десерту

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чизкейк, рецепт
Фото: Instagram | Чизкейк із полуницею — один із найпопулярніших літніх десертів

Для приготування десерту потрібен час, але результат того вартий.

Чизкейк — це десерт американської кухні, який давно сподобався гурманам у багатьох країнах світу. Головний інгредієнт цієї страви — вершковий сир. А якщо додати до нього основу з печива, полуничне желе та шматочки свіжих солодких ягід, вийде справжня розкіш. До того ж цей десерт не потрібно випікати, що дуже полегшує завдання влітку, коли зовсім не хочеться проводити час біля гарячої плити.

Складові:

Для основи:

  • Печиво пісочне — 300 г
  • Масло вершкове — 60 г
  • Молоко — 20 г

Для начинки:

  • Сир вершковий (краще брати сир Philadelphia, але якщо такого немає, вибирайте будь-який інший без зайвих смакових добавок) — 500 г
  • Вершки 33-35% — 200 г
  • Цукор — 150 г
  • Полуниця свіжа — 400 г
  • Желатин (краще беріть швидкорозчинний) — 18 г
  • Вода — 100 г

Для желе:

  • Сік полуничний — 250 г
  • Желатин — 10 г

Покроковий рецепт:

  • Підготуємо всі необхідні інгредієнти. Вершковий сир заздалегідь дістанемо з холодильника приблизно за пів години до початку приготування чизкейку, щоб він став кімнатної температури. Вершки навпаки мають бути холодними.
  • Пісочне печиво подрібнюємо в блендері до однорідної сипучої маси.
  • Вершкове масло відправляємо в мікрохвильову піч на кілька секунд, щоб розтопити.
  • Додаємо топлене масло та молоко в крихту з печива й ретельно перемішуємо руками до однорідності.
  • Поступово розподіляємо масу в роз'ємній формі діаметром 22-23 см. Попередньо застеліть її пергаментом для випічки. Поставте форму з печивом у холодильник.
  • Готуємо начинку. Розводимо желатин за інструкцією: заливаємо водою, потім розігріваємо до повного розчинення.
  • Полуниця мити, не відриваючи від плодоніжок, інакше ягоди наберуть вологу. Вибираємо найкрасивіші — приблизно 200-250 грамів — і відкладаємо їх для прикрашання десерту. Інші відокремлюємо від плодоніжок і нарізаємо невеликими шматочками.
  • Добре охолоджені вершки збиваємо з цукром до стійких піків.
  • З'єднуємо м'який вершковий сир і збиті вершки й акуратно перемішуємо до однорідності.
  • Вливаємо в отриману масу розтоплений теплий желатин, добре перемішуємо.
  • Додаємо нарізану шматочками полуницю й акуратно перемішуємо масу лопаткою, рівномірно розподіляючи ягоди.
  • Дістаємо з холодильника форму з печивом, рівномірно розподіляємо зверху чиз-масу з полуницею, відправляємо в морозилку на 7-10 хвилин.
  • У желатин наливаємо полуничний сік, перемішуємо. Коли желатин набухне, нагріваємо його в мікрохвильовій печі до повного розчинення та залишаємо остигати.
  • Полуницю, що залишилася, нарізаємо тонкими скибочками.
Краще залишити чизкейз на ніч у холодильнику, щоб десерт добре застиг
Краще залишити чизкейз на ніч у холодильнику, щоб десерт добре застиг
Фото: Instagram
  • Чизкейк дістаємо з морозилки, викладаємо зверху ягоди. Потім столовою ложкою акуратно тонким шаром наливаємо желе, що трохи остигнуло до кімнатної температури. Відправляємо у морозилку на кілька хвилин.
  • Коли перша частина желе на полуниці схопиться, виливаємо желе, що залишилося. Ставимо чизкейк у холодильник мінімум на 3-4 години, краще на ніч.

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