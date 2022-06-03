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Клубничный чизкейк без выпечки. Рецепт самого вкусного летнего десерта

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чизкейк, рецепт
Фото: Instagram | Чизкейк с клубникой - один из самых популярных летних десертов.

Для приготовления десерта потребуется время, но результат того стоит.

Чизкейк — это десерт американской кухни, который давно полюбился гурманам во многих странах мира. Главный ингредиент этого блюда — сливочный сыр. А если добавить к нему основу из печенья, клубничное желе и кусочки свежих сладких ягод, получится настоящее великолепие. К тому же этот десерт не нужно выпекать, что сильно упрощает задачу летом, когда совсем не хочется проводить время возле горячей плиты.

Ингредиенты:

Для основы:

  • Печенье песочное — 300 г
  • Масло сливочное — 60 г
  • Молоко — 20 г

Для начинки:

  • Сыр сливочный (лучше брать сыр Philadelphia, но если такого нет, выбирайте любой другой без лишних вкусовых добавок) — 500 г
  • Сливки 33-35% — 200 г
  • Сахар — 150 г
  • Клубника свежая — 400 г
  • Желатин (лучше берите быстрорастворимый) — 18 г
  • Вода — 100 г

Для желе:

  • Сок клубничный — 250 г
  • Желатин — 10 г

Пошаговый рецепт:

  • Подготовим все необходимые ингредиенты. Сливочный сыр заранее достанем из холодильника примерно за полчаса до начала приготовления чизкейка, чтобы он стал комнатной температуры. Сливки наоборот должны быть холодными.
  • Песочное печенье измельчаем в блендере до однородной сыпучей массы.
  • Сливочное масло отправляем в микроволновке на несколько секунд, чтобы растопить.
  • Добавляем топленое масло и молоко в крошку из печенья и тщательно перемешайте руками до однородности.
  • Равномерно распределяем массу в разъемной форме диаметром 22-23 см. Предварительно застелите ее пергаментом для выпечки. Поставьте форму с печеньем в холодильник.
  • Готовим начинку. Разводим желатин по инструкцию: заливаем водой, а затем разогреваем до полного растворения.
  • Клубнику моем, не отрывая от плодоножек, иначе ягоды наберут влагу. Выбираем самые красивые — примерно 200-250 граммов — и откладываем их для украшения десерта. Остальные отделяем от плодоножек и нарезаем небольшими кусочками.
  • Хорошо охлажденные сливки взбиваем с сахаром до устойчивых пиков.
  • Соединяем мягкий сливочный сыр и взбитые сливки и аккуратно перемешиваем до однородности.
  • Вливаем в полученную массу теплый растопленный желатин, хорошо перемешиваем.
  • Добавляем нарезанную кусочками клубнику и аккуратно перемешиваем массу лопаткой, равномерно распределяя ягоды.
  • Достаем из холодильника форму с печеньем, равномерно распределяем сверху чиз-массу с клубникой, отправляем в морозилку на 7-10 минут.
  • В желатин наливаем клубничный сок, перемешиваем. Когда желатин набухнет, нагреваем его в микроволновке до полного растворения и оставляем остывать.
  • Оставшуюся клубнику нарезаем тонкими ломтиками.
Лучше оставить чизкейз на ночь в холодильнике, чтобы десерт хорошо застыл.
Лучше оставить чизкейз на ночь в холодильнике, чтобы десерт хорошо застыл.
Фото: Instagram
  • Чизкейк достаем из морозилки, выкладываем сверху ягоды. Затем столовой ложкой аккуратно тонким слоем наливаем немного остывшего до комнатной температуры желе. Отправляем в морозилку на несколько минут.
  • Когда первая часть желе на клубнике схватится, выливаем оставшееся желе. Ставим чизкейк в холодильник минимум на 3-4 часа, лучше на ночь.

Фокус ранее рассказывал, как приготовить домашний клубничный сорбет, в котором очень мало калорий.