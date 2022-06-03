Клубничный чизкейк без выпечки. Рецепт самого вкусного летнего десерта
Для приготовления десерта потребуется время, но результат того стоит.
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Чизкейк — это десерт американской кухни, который давно полюбился гурманам во многих странах мира. Главный ингредиент этого блюда — сливочный сыр. А если добавить к нему основу из печенья, клубничное желе и кусочки свежих сладких ягод, получится настоящее великолепие. К тому же этот десерт не нужно выпекать, что сильно упрощает задачу летом, когда совсем не хочется проводить время возле горячей плиты.
Ингредиенты:
Для основы:
- Печенье песочное — 300 г
- Масло сливочное — 60 г
- Молоко — 20 г
Для начинки:
- Сыр сливочный (лучше брать сыр Philadelphia, но если такого нет, выбирайте любой другой без лишних вкусовых добавок) — 500 г
- Сливки 33-35% — 200 г
- Сахар — 150 г
- Клубника свежая — 400 г
- Желатин (лучше берите быстрорастворимый) — 18 г
- Вода — 100 г
Для желе:
- Сок клубничный — 250 г
- Желатин — 10 г
Пошаговый рецепт:
- Подготовим все необходимые ингредиенты. Сливочный сыр заранее достанем из холодильника примерно за полчаса до начала приготовления чизкейка, чтобы он стал комнатной температуры. Сливки наоборот должны быть холодными.
- Песочное печенье измельчаем в блендере до однородной сыпучей массы.
- Сливочное масло отправляем в микроволновке на несколько секунд, чтобы растопить.
- Добавляем топленое масло и молоко в крошку из печенья и тщательно перемешайте руками до однородности.
- Равномерно распределяем массу в разъемной форме диаметром 22-23 см. Предварительно застелите ее пергаментом для выпечки. Поставьте форму с печеньем в холодильник.
- Готовим начинку. Разводим желатин по инструкцию: заливаем водой, а затем разогреваем до полного растворения.
- Клубнику моем, не отрывая от плодоножек, иначе ягоды наберут влагу. Выбираем самые красивые — примерно 200-250 граммов — и откладываем их для украшения десерта. Остальные отделяем от плодоножек и нарезаем небольшими кусочками.
- Хорошо охлажденные сливки взбиваем с сахаром до устойчивых пиков.
- Соединяем мягкий сливочный сыр и взбитые сливки и аккуратно перемешиваем до однородности.
- Вливаем в полученную массу теплый растопленный желатин, хорошо перемешиваем.
- Добавляем нарезанную кусочками клубнику и аккуратно перемешиваем массу лопаткой, равномерно распределяя ягоды.
- Достаем из холодильника форму с печеньем, равномерно распределяем сверху чиз-массу с клубникой, отправляем в морозилку на 7-10 минут.
- В желатин наливаем клубничный сок, перемешиваем. Когда желатин набухнет, нагреваем его в микроволновке до полного растворения и оставляем остывать.
- Оставшуюся клубнику нарезаем тонкими ломтиками.
- Чизкейк достаем из морозилки, выкладываем сверху ягоды. Затем столовой ложкой аккуратно тонким слоем наливаем немного остывшего до комнатной температуры желе. Отправляем в морозилку на несколько минут.
- Когда первая часть желе на клубнике схватится, выливаем оставшееся желе. Ставим чизкейк в холодильник минимум на 3-4 часа, лучше на ночь.
Фокус ранее рассказывал, как приготовить домашний клубничный сорбет, в котором очень мало калорий.