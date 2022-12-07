Чизкейк без выпечки: воздушный десерт без особых усилий

Перед подачей чизкейк лучше подержать несколько часов в холодильнике.

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Тающий во рту чизкейк – лучшее дополнение к чашке ароматного чая или кофе. Чтобы не тратить слишком много времени на его приготовление, рекомендуем сделать его по рецепту из блога "Сборник рецептов".

Чизкейк без выпечки

Ингредиенты:

Печенье – 200 гр;

Сливочное масло – 80 гр;

Сливки (33%) – 300 гр + 100 гр;

Творожный сыр – 500 гр;

Сахарная пудра – 120 гр;

Шоколад – 150 гр

Щепотка ванилина.

Способ приготовления.

Печенье измельчить на крошку и смешать с растопленным сливочным маслом. Разъемную форму застелить пергаментом, высыпать в нее крошку, хорошо утрамбовать дно и сделать бортики.

Далее необходимо приготовить начинку. Для этого творожный сыр комнатной температуры сбить с сахарной пудрой на протяжении 2-3 минут, а в отдельной емкости то же проделать со сливками и ванилью, взбив их до устойчивых пиков на самой высокой скорости миксера. Затем сырную массу и сливки соединить и взбивать еще минуту все вместе.

Переложить получившуюся массу на основу из печенья, разровнять и поставить в холодильник.

Далее – очередь глазури. Шоколад залить горячими сливками, размешать, пока масса не станет однородной, и затем дать остыть, после чего вылить на чизкейк и разровнять.

Напомним, как приготовить клубничный чизкейк.