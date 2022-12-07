Чизкейк без выпечки: воздушный десерт без особых усилий
Перед подачей чизкейк лучше подержать несколько часов в холодильнике.
Тающий во рту чизкейк – лучшее дополнение к чашке ароматного чая или кофе. Чтобы не тратить слишком много времени на его приготовление, рекомендуем сделать его по рецепту из блога "Сборник рецептов".
Чизкейк без выпечки
Ингредиенты:
- Печенье – 200 гр;
- Сливочное масло – 80 гр;
- Сливки (33%) – 300 гр + 100 гр;
- Творожный сыр – 500 гр;
- Сахарная пудра – 120 гр;
- Шоколад – 150 гр
- Щепотка ванилина.
Способ приготовления.
Печенье измельчить на крошку и смешать с растопленным сливочным маслом. Разъемную форму застелить пергаментом, высыпать в нее крошку, хорошо утрамбовать дно и сделать бортики.
Далее необходимо приготовить начинку. Для этого творожный сыр комнатной температуры сбить с сахарной пудрой на протяжении 2-3 минут, а в отдельной емкости то же проделать со сливками и ванилью, взбив их до устойчивых пиков на самой высокой скорости миксера. Затем сырную массу и сливки соединить и взбивать еще минуту все вместе.
Переложить получившуюся массу на основу из печенья, разровнять и поставить в холодильник.
Далее – очередь глазури. Шоколад залить горячими сливками, размешать, пока масса не станет однородной, и затем дать остыть, после чего вылить на чизкейк и разровнять.
Напомним, как приготовить клубничный чизкейк.