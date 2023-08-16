Маринованный чеснок: простая заготовка, которую можно приготовить дома

Так чеснок проще сохранить и после его можно использовать в блюдах и салатах.

Маринованный чеснок — это альтернативный способ хранения чеснока. Если вам не нравится сильный вкус чеснока, но вы не хотите отказываться от него в блюдах и его питательных свойств, попробуйте этот метод.

Маринад из перца, белого вина и уксуса делает чеснок нежным и вкусным. К тому же маринованный чеснок гораздо лучше усваивается, чем сырой и, приготовленный таким образом, он дольше хранится. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Маринованный чеснок

Ингредиенты

свежий чеснок — 4 головки;

белый винный уксус — 1/2 литра;

сахар — 1 столовая ложка;

соль — 1 щепотка;

перец — 1 щепотка

один лавровый лист;

чили;

ягоды можжевельника;

розмарин – 2-3 веточки;

белое вино — 350 мл.

Для начала очистите чеснок от шелухи. В кастрюлю налейте белое вино, белый винный уксус и добавьте сахар. Приправьте солью, положите перец и лавровый лист.

Дайте маринаду закипеть и в этот момент добавьте чеснок. Проварите их около трех минут, но не переварите, иначе они перестанут быть хрустящими.

Достаньте чеснок и подождите пока он слегка остынет.

Разложите по стерилизованным банкам по кусочку перца чили, по две ягоды можжевельника, по одному лавровому листику и по веточке розмарина. Разложите чеснок и залейте его маринадом. Плотно закройте банки и переверните их вверх дном. Дайте им остыть в сухом и прохладном месте, накрыв тканью. Ваш маринованный чеснок будет готов и ароматизирован примерно через 30 дней.

Если вы любитель специй, вы можете побаловать себя и добавить также гвоздику или розовый перец.

Используйте герметичные банки, если выбираете с завинчивающимися крышками, следите, чтобы внутри не осталось пузырьков воздуха: надавите на закрытую крышку, если не слышно щелчка, ваши банки закрыты идеально.

Тщательно продезинфицируйте банки и убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем заполнять их, следы воды внутри могут испортить маринад.

Также вы можете приготовить на зиму вкусную заготовку: баклажаны в томатно-чесночном соусе.