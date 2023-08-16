Маринованный чеснок: простая заготовка, которую можно приготовить дома
Так чеснок проще сохранить и после его можно использовать в блюдах и салатах.
Маринованный чеснок — это альтернативный способ хранения чеснока. Если вам не нравится сильный вкус чеснока, но вы не хотите отказываться от него в блюдах и его питательных свойств, попробуйте этот метод.
Маринад из перца, белого вина и уксуса делает чеснок нежным и вкусным. К тому же маринованный чеснок гораздо лучше усваивается, чем сырой и, приготовленный таким образом, он дольше хранится. Рецептом поделились на сайте Cookist.
Маринованный чеснок
Ингредиенты
- свежий чеснок — 4 головки;
- белый винный уксус — 1/2 литра;
- сахар — 1 столовая ложка;
- соль — 1 щепотка;
- перец — 1 щепотка
- один лавровый лист;
- чили;
- ягоды можжевельника;
- розмарин – 2-3 веточки;
- белое вино — 350 мл.
Для начала очистите чеснок от шелухи. В кастрюлю налейте белое вино, белый винный уксус и добавьте сахар. Приправьте солью, положите перец и лавровый лист.
Дайте маринаду закипеть и в этот момент добавьте чеснок. Проварите их около трех минут, но не переварите, иначе они перестанут быть хрустящими.
Достаньте чеснок и подождите пока он слегка остынет.
Разложите по стерилизованным банкам по кусочку перца чили, по две ягоды можжевельника, по одному лавровому листику и по веточке розмарина. Разложите чеснок и залейте его маринадом. Плотно закройте банки и переверните их вверх дном. Дайте им остыть в сухом и прохладном месте, накрыв тканью. Ваш маринованный чеснок будет готов и ароматизирован примерно через 30 дней.
Если вы любитель специй, вы можете побаловать себя и добавить также гвоздику или розовый перец.
Используйте герметичные банки, если выбираете с завинчивающимися крышками, следите, чтобы внутри не осталось пузырьков воздуха: надавите на закрытую крышку, если не слышно щелчка, ваши банки закрыты идеально.
Тщательно продезинфицируйте банки и убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем заполнять их, следы воды внутри могут испортить маринад.
Также вы можете приготовить на зиму вкусную заготовку: баклажаны в томатно-чесночном соусе.