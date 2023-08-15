Заготовки на зиму: рецепт баклажанов в томатно-чесночном соусе

Это простая и очень вкусная заготовка на зиму.

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Если вам нравятся баклажаны и вы любите делать запасу на зиму – то этот рецепт для вас. Баклажаны в томатно-чесночном соусе – это очень вкусно. Острый соус и ломтики баклажанов могут стать вкусным гарниром, а также ими можно дополнить мясные блюда, спагетти, каши и блюда из картофеля. Фокус расскажет, как приготовить эту вкусную закуску.

Готовится она быстро – около часа.

Баклажаны в томатно-чесночном соусе

Ингредиенты:

баклажаны — 1 кг;

помидоры — 1 кг;

чеснок — 130 г (около трех головок);

сахар — 35 г;

соль — 30 г;

уксус столовый 9 % — 15 мл (1 ст. ложка).

Для начала простерилизуйте банки и крышки. И оставьте сохнуть на чистом полотенце. Баклажаны помойте, обрежьте кончики и нарежьте кружочками толщиной 1,5 см.

Сложите баклажаны в миску и посыпьте половиной порции соли. Перемешайте и оставьте минут на двадцать. Это нужно, чтобы избавиться от лишней жидкости. Выделившийся сок – слейте.

После нужно очистить от кожицы помидоры. Надрежьте крестообразно, залейте кипятком и оставьте на несколько минут. После кожица легко снимется.

Чеснок очистите и вместе с помидорами измельчите в пюре.

Получившийся томатный соус с чесноком перелейте в кастрюлю и варите без крышки минут десять, помешивая на маленьком огне. Добавьте к соусу баклажаны. Варите еще минут 20. Баклажаны должны сохранить форму и оставаться упругими, так что не переварите. Всыпьте соль и сахар, добавьте уксус. Варите еще пять минут.

После разложите заготовку по банкам. Закройте банки крышками, переверните вверх дном и оставьте остывать. Храните в темном и прохладном месте.

Также попробуйте приготовить на зиму быстрый овощной салат.