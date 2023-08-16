Салат с запеченными баклажанами: рецепт от кулинарного гуру из Одессы (видео)

Готовый салат должен настояться 30 минут, тогда он получается сочный, и все составляющие хорошо пропитались заправкой.

В сезон массового созревания овощей на дачах и огородах самое время в полную насладиться блюдами из выращенных заботливыми руками помидорами, огурцами, кабачками, баклажанами. Последние сейчас особенно популярны, поэтому предлагаем вам новый рецепт с этим овощем – салат с запеченными баклажанами по рецепту известного одесского кулинарного блогера Валерия Пономаря. Баклажан придает салату особый вкус, и это блюдо понравится всем, кто его отведает.

Салат с запеченными баклажанами

Ингредиенты:

баклажан – 2 шт;

шампиньоны – 500 гр;

чеснок – 1 головка;

телятина – 400 гр;

соль, лавровый лист, перец горошком;

лук – 1 шт (лучше красный);

помидоры черри – 8 шт;

петрушка или кинза – пучок.

Для заправки:

чеснок – 1 головка;

цедра 1 лайма;

сок лайма – 1/2 шт;

соль – 1 ч. л;

соус табаско (по вкусу);

оливковое масло – 4-5 ст. л.

Способ приготовления:

Целые баклажаны сложить на противень, застеленный пергаментной бумагой, с головки чеснока срезать верхушку, завернуть его в фольгу, и вместе с шампиньонами смазать растительным маслом, выложить рядом с баклажанами и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-35 минут. Шампиньоны достать чуть раньше, чтобы их не пересушить, а вот чеснок возможно понадобиться подержать минут на пять дольше.

Телятину отварить со специями в течении полутора-двух часов. Если используется говядина, то варить 2-2,5 часов.

Мясо и баклажаны разделить на волокна, сложить в глубокую посуду, добавить к ним остальные овощи.

Для заправки смешать чеснок с лаймом, табаско (или острым красным перцем), солью и оливковым маслом, чтобы не было кусочков чеснока.

Добавить заправку в салат, все перемешать и дать настояться 30 минут.

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