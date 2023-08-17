Сытный пирог с рисом и рыбой: как приготовить блюдо из бездрожжевого тесто

Перед тем, как отправлять пирог в духовку, нужно сделать на нем пару надрезов, чтобы оттуда выходил пар.

Пирог с сытной начинкой – хорошее решение на обед, ужин, в качестве перекуса и угощения к приходу гостей. Его приготовление не заберет много времени, а готовый результат порадует вкусом и ароматом. Как его сделать, рассказали в кулинарном блоге "Рецепты каждый день".

Пирог с рыбой и рисом

Ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто – 200 гр;

филе лосося – 200 гр;

отварной рис – 120 гр;

яйцо отварное – 1 шт;

укроп и петрушка – 2-3 веточки;

желток – для смазывания;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Вареное яйцо порезать мелкими кубиками. Отварной рис смешать с яйцом, добавить туда же измельченную зелень, соль и перемешать. Слоеное бездрожжевое тесто разморозить, раскатать его в прямоугольник толщиной два миллиметра. Переложить тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Дальше на одну половину теста выложить рис с яйцом, а сверху – порезанную тонкими кусочками рыбу. Накрыть его второй половиной теста и защипнуть края. Сверху на пироге сделать пару надрезов, чтобы выходил пар.

Смазать пирог желтком и посыпать кунжутом. Отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25-35 минут.

Ранее Фокус писал, как приготовить пирог с картошкой и курицей.