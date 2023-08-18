Нежнейший десерт: рецепт тирамису с лимоном

Тирамису обычно готовят с кофе и какао, но это нежный десерт можно сделать более летним.

Тирамису славится своим нежным вкусом и тем фактом, что при его приготовлении не требуется духовка. Так что его вполне можно назвать летним десертом.

Тирамису — самый любимый и самый популярный десерт итальянской кухни. И готовится он также с фруктами.

Одним из таких десертов является лимонный тирамису. Это очень простой в приготовлении десерт, который удачно дополняют белый шоколад и свежая мята, пишут на кулинарном сайте Cucchiaio.

Холодный десерт идеально подходит для завершения летних обедов и ужинов. Также учтите, что его можно приготовить и в порционных формочках.

Лимонный тирамису

Ингредиенты:

200 г печенья савоярди;

400 г маскарпоне;

4 желтка;

2 яичных белка;

150 г сахарного песка;

100 г белого шоколада;

1 стакан лимончелло;

свежая мята;

цедра 1 лимона.

Чтобы приготовить лимонный тирамису, слегка смочите савоярди в лимончелло и разложите их рядком в выбранной форме для запекания. В миске взбейте яичные желтки с сахаром с помощью электрического миксера, пока не получите пенистую смесь.

Добавьте маскарпоне и натертую цедру 1/2 лимона и продолжайте взбивать, пока не получите однородную смесь. Затем добавьте взбитые яичные белки, очень осторожно, двигаясь снизу вверх. Для этой операции помогите себе шпателем или деревянной ложкой.

Выложите половину крема из маскарпоне на слой печенья и натрите на терке белый шоколад. Выложите еще один слой печенья, пропитанного лимончелло, и закончите кремом из маскарпоне.

Поставьте в холодильник для застывания минимум на 3 часа. Непосредственно перед подачей украсьте лимонный тирамису цедрой, нарезанной тонкими полосками, хлопьями белого шоколада и листочками мяты.

Если вам нравится тирамису, попробуйте приготовить персиковый вариант этого нежнейшего десерта.