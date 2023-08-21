Отличное блюдо на ужин: рецепт сладкого перца, фаршированного рисом и овощами

Начинку удачно дополняют мясной фарш и ароматные специи.

Перец, фаршированный рисом, фаршем и овощами – это вкусное и простое в приготовлении сытное блюдо.

Его вкус добавляют кабачки в начинке и томаты. А готовится блюдо в духовке не более часа и не требуют особого внимания. И идеально подходят для подачи на летний стол в качестве самостоятельного блюда. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Приготовленный таким образом фарш можно использовать и для голубцов, и для того, чтобы фаршировать кабачки.

Фаршированные перцы

Ингредиенты:

4 красных перца

250 г риса;

1 лук-шалот;

200 г фарша;

10 небольших помидоров;

1 маленький кабачок;

оливковое масло;

свежая петрушка.

Приготовить перцы, фаршированные рисом, колбасой и овощами, очень просто. Рис отварить в кипящей подсоленной воде, затем слейте воду и остудите под проточной водой. Удалите лишнюю воду и соберите рис в миску.

Обжарьте мелко нарезанный лук-шалот в оливковом масле на сковороде с антипригарным покрытием, добавьте фарш и хорошо перемешайте деревянной ложкой.

Когда мясо хорошо подрумянится, добавьте нарезанный кубиками кабачок и помидоры нарезанные кубиками.

Приправьте солью и перцем и тушите 10 минут. Дайте остыть и переложите все со сковороды в миску с рисом.

Нарежьте петрушку, добавьте ее к начинке и перемешайте. При необходимости приправьте каплей масла. Оставьте начинку для перцев, пока готовите перцы.

Надрежьте перцы вдоль, оставив надрез в пару сантиметров, удалите семена, промойте их внутри, высушите и положите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Начинить их заранее приготовленной начинкой. Сбрызните оливковым маслом и запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 1 час.

Также вы можете приготовить вкуснейшие фаршированные кабачки на сковороде.