Отличное блюдо на ужин: рецепт сладкого перца, фаршированного рисом и овощами
Начинку удачно дополняют мясной фарш и ароматные специи.
Перец, фаршированный рисом, фаршем и овощами – это вкусное и простое в приготовлении сытное блюдо.
Его вкус добавляют кабачки в начинке и томаты. А готовится блюдо в духовке не более часа и не требуют особого внимания. И идеально подходят для подачи на летний стол в качестве самостоятельного блюда. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
Приготовленный таким образом фарш можно использовать и для голубцов, и для того, чтобы фаршировать кабачки.
Фаршированные перцы
Ингредиенты:
- 4 красных перца
- 250 г риса;
- 1 лук-шалот;
- 200 г фарша;
- 10 небольших помидоров;
- 1 маленький кабачок;
- оливковое масло;
- свежая петрушка.
Приготовить перцы, фаршированные рисом, колбасой и овощами, очень просто. Рис отварить в кипящей подсоленной воде, затем слейте воду и остудите под проточной водой. Удалите лишнюю воду и соберите рис в миску.
Обжарьте мелко нарезанный лук-шалот в оливковом масле на сковороде с антипригарным покрытием, добавьте фарш и хорошо перемешайте деревянной ложкой.
Когда мясо хорошо подрумянится, добавьте нарезанный кубиками кабачок и помидоры нарезанные кубиками.
Приправьте солью и перцем и тушите 10 минут. Дайте остыть и переложите все со сковороды в миску с рисом.
Нарежьте петрушку, добавьте ее к начинке и перемешайте. При необходимости приправьте каплей масла. Оставьте начинку для перцев, пока готовите перцы.
Надрежьте перцы вдоль, оставив надрез в пару сантиметров, удалите семена, промойте их внутри, высушите и положите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Начинить их заранее приготовленной начинкой. Сбрызните оливковым маслом и запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 1 час.
Также вы можете приготовить вкуснейшие фаршированные кабачки на сковороде.