Чудова страва на вечерю: рецепт солодкого перцю, фаршированого рисом та овочами

Начинку вдало доповнюють м'ясний фарш і ароматні спеції.

Related video

Перець, фарширований рисом, фаршем і овочами, — це смачна і проста в приготуванні ситна страва.

Його смаку додають кабачки в начинці та томати. А готується страва в духовці не більш як годину і не потребує особливої уваги. І ідеально підходять для подачі на літній стіл як самостійна страва. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Приготований у такий спочатку фарш можна використовувати і для голубців, і для того, щоб фарширувати кабачки.

Фаршировані перці

Інгредієнти:

4 червоних перці

250 г рису;

1 цибуля-шалот;

200 г фаршу;

10 невеликих помідорів;

1 маленький кабачок;

оливкова олія;

свіжа петрушка.

Приготувати перці, фаршировані рисом, ковбасою та овочами, дуже просто. Рис відварити в киплячій підсоленій воді, потім злийте воду й остудіть під проточною водою. Видаліть зайву воду і зберіть рис у миску.

Обсмажте дрібно нарізану цибулю-шалот в оливковій олії на сковороді з антипригарним покриттям, додайте фарш і добре перемішайте дерев'яною ложкою.

Коли м'ясо добре підрум'яниться, додайте нарізаний кубиками кабачок і помідори нарізані кубиками.

Приправте сіллю та перцем і тушкуйте 10 хвилин. Дайте охолонути і перекладіть усе зі сковороди в миску з рисом.

Наріжте петрушку, додайте її до начинки та перемішайте. За необхідності приправте краплею олії. Залиште начинку для перців, поки готуєте перці.

Надріжте перці вздовж, залишивши надріз у кілька сантиметрів, видаліть насіння, промийте їх усередині, висушіть і покладіть на деко, застелене пергаментним папером. Начинити їх заздалегідь приготовленою начинкою. Збризніть оливковою олією і запікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 1 годину.

Також ви можете приготувати дуже смачні фаршировані кабачки на сковороді .