Диетично и очень вкусно: рецепт тефтелек из индейки на сковороде

Это очень вкусное блюдо, которое дополняет картофель и ароматный соус.

Тефтельки из индейки с картофелем – это сытное и вкусное второе блюдо, которое легко приготовить.

Тефтельки с соусом – это одно из самых популярных блюд в мире. Их готовят из мяса, рыбы, бобовых или овощей . Жареные или запеченные, или даже тушеные вместе с сопутствующими соусами — это всегда отличный выбор к ужину. Попробуйте приготовить вкуснейшие тефтельки из индейки с картофелем по рецепту, который опубликовали на кулинарном сайте Cucchiaio.

Особый вкус им придают специи, а также шпинат. К тому же с зеленью шпината тефтели выглядят привлекательнее. И они точно понравятся детям.

Тефтельки из индейки

Ингредиенты:

2 ломтика черствого хлеба;

молоко;

1 яйцо;

150 г шпината;

80 г тертого пармезана;

350 г фарша из индейки;

4 средние картофелины;

1 лук-шалот;

панировочные сухари;

1 зубчик чеснока;

оливковое масло, мука, свежая петрушка, соль, черный перец.

Поломайте черствый хлеб и замочите его в молоке в течение пяти минут. Отожмите лишнюю жидкость, измельчите хлеб и добавьте яйцо, перемешайте вилкой.

Вымойте, обсушите и крупно нарежьте шпинат. Обжарьте его в течение нескольких минут с каплей масла и чесноком, пока он не станут мягким. Измельчите ножом.

Добавьте шпинат в замоченный хлеб, добавьте мясо, пармезан и хорошо перемешайте. Добавьте соль и перец и вымесите фарш руками. Можно добавить ложку панировочных сухарей, но не переборщите, чтобы фарш не был слишком сухим.

Сформируйте шарики размером чуть больше грецкого ореха и быстро обваляйте их в муке. Постепенно выкладывайте их на посыпанную мукой разделочную доску. Лук-шалот очистите и нарежьте ножом. Поджарьте его на большой сковороде с антипригарным покрытием, смазанной небольшим количеством масла.

Выложите фрикадельки на сковороду и слегка подрумяньте их, осторожно переворачивая. Затем добавить очищенный, вымытый и нарезанный дольками картофель. Залейте горячей водой.

Доведите до кипения, накройте крышкой и тушите минимум 20 минут. Когда соус станет кремообразным, а картофель начнет разваливаться, выключите огонь. Подавайте тушеные фрикадельки из индейки с картофелем, сбрызнув маслом и посыпав свежей нарезанной петрушкой.

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