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"Овощной король": рецепт вкуснейшего салата на зиму

Оксана Ханас
Фото: Домашняя консервация

Такой салат имеет богатый вкус и послужит прекрасным дополнением к любому гарниру.

Овощные салаты на зиму – лучший способ пристроить как можно больше продуктов и создать вкусные и интересные заготовки, которые разнообразят меню в холодные месяцы и станут хорошим дополнением даже к праздничному столу. Рекомендуем приготовить салат "Овощной король" по рецепту из блога "Домашняя консервация", название которого говорит само за себя.

Салат "Овощной король"

Ингредиенты:

  • разноцветный болгарский перец – 2 кг;
  • баклажаны – 2 кг;
  • морковь – 500 гр;
  • чеснок – 200 гр;
  • петрушка – 300 гр;
  • горький перец – 1 шт.

Для маринада:

  • томатный сок – 2 литра;
  • соль – 50 гр;
  • сахар – 150 гр;
  • уксус (9%) – 100 гр;
  • растительное масло – 0,5 литра.

Способ приготовления:

Все овощи помыть, перец очистить от семян. Баклажаны нарезать большими ломтиками, присолить, оставить на 30 минут, чтобы сошел сок с горечью.

Почищенный перец порезать также большими ломтиками. Морковь порезать кружочками. Чеснок пропустить через пресс или измельчить другим удобным способом. Петрушку мелко порезать.

Когда овощи подготовлены, самое время сделать маринад. Для этого в закипевший томатный сок положить соль, сахар, растительное масло, уксус. Затем туда же отправить измельченные овощи: баклажаны, болгарский перец и морковь. Баклажаны перед этим обязательно промыть.

Проварить все 40 минут. За 15 минут до готовности добавить чеснок, петрушку и нарезанный соломкой острый перец. Все горячим разлить в стерильные банки, закатать крышками и укутать до остывания.

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