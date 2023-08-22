"Овощной король": рецепт вкуснейшего салата на зиму

Такой салат имеет богатый вкус и послужит прекрасным дополнением к любому гарниру.

Овощные салаты на зиму – лучший способ пристроить как можно больше продуктов и создать вкусные и интересные заготовки, которые разнообразят меню в холодные месяцы и станут хорошим дополнением даже к праздничному столу. Рекомендуем приготовить салат "Овощной король" по рецепту из блога "Домашняя консервация", название которого говорит само за себя.

Салат "Овощной король"

Ингредиенты:

разноцветный болгарский перец – 2 кг;

баклажаны – 2 кг;

морковь – 500 гр;

чеснок – 200 гр;

петрушка – 300 гр;

горький перец – 1 шт.

Для маринада:

томатный сок – 2 литра;

соль – 50 гр;

сахар – 150 гр;

уксус (9%) – 100 гр;

растительное масло – 0,5 литра.

Способ приготовления:

Все овощи помыть, перец очистить от семян. Баклажаны нарезать большими ломтиками, присолить, оставить на 30 минут, чтобы сошел сок с горечью.

Почищенный перец порезать также большими ломтиками. Морковь порезать кружочками. Чеснок пропустить через пресс или измельчить другим удобным способом. Петрушку мелко порезать.

Когда овощи подготовлены, самое время сделать маринад. Для этого в закипевший томатный сок положить соль, сахар, растительное масло, уксус. Затем туда же отправить измельченные овощи: баклажаны, болгарский перец и морковь. Баклажаны перед этим обязательно промыть.

Проварить все 40 минут. За 15 минут до готовности добавить чеснок, петрушку и нарезанный соломкой острый перец. Все горячим разлить в стерильные банки, закатать крышками и укутать до остывания.

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