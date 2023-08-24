Нежнейший десерт: рецепт орехового торта с белым шоколадом

Этот торт отлично хранится в холодильнике и порадует вас и летом и зимой.

Если вы любите белый шоколад, нежный бисквит и пробовать новые рецепты выпечки, то этот рецепт вам точно понравится. Ореховый торт с белым шоколадом, это один из тех тортов, которые можно есть зимним днем ​​вместе с чаем, а летом — достав его охлажденным из холодильника.

В качестве основы для этого рецепта используется фундук, но вы легко можете заменить его миндалем или любыми другими орехами, которые вам нравятся. Рецептом поделились на кулинарном сайте Ho voglia di dolce.

Ингредиенты указаны на форму для торта диаметром 24 см.

Ореховый торт с белым шоколадом

Ингредиенты:

Для теста:

4 яйца;

130 г сахарного песка;

100 г муки;

100 г очищенного и поджаренного фундука;

100 г молока;

90 г арахисового или подсолнечного масла;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

1 щепотка соли.

Для крема:

250 г молока;

20 г кукурузного крахмала;

30 г сахарного песка;

экстракт ванили;

200 г белого шоколада хорошего качества;

1 кусочек сливочного масла (по желанию).

В миску добавьте кукурузный крахмал, сахарный песок, немного перемешайте и в два приема добавьте молоко. Это необходимо, чтобы в креме не образовывались комочки.

Доведите до кипения, помешивая, пока крем не загустеет. Добавьте белый шоколад, подождите несколько минут и перемешайте, чтобы он полностью расплавился. Добавьте чуть-чуть сливочного масла для гладкости и крем готов. Отставьте его и готовьте бисквит.

Фундук мелко измельчите в миксере вместе с ложкой сахара (из общего количества). Яйца и сахар взбейте до увеличения объема втрое. Добавьте молоко и масло, постоянно взбивая.

Добавьте измельченный фундук, просеянную муку и разрыхлитель, 1 щепотку соли, хорошо перемешайте.

Вылейте половину смеси в смазанную маслом форму для торта диаметром 24 см.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов около 20 минут.

Вылейте крем из белого шоколада с помощью ложки, оставьте края свободными, а затем добавьте оставшуюся смесь для теста, начиная снаружи и покрывая всю основу. Выпекать в духовке еще 20 минут.

Дать остыть и посыпьте торт сахарной пудрой и дробленым фундуком.

Летом храните торт в холодильнике и вынимайте за 10 минут до еды.

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