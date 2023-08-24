Вкуснейшее лакомство, которое готовят по всей Италии: как приготовить Бабушкин торт

Бабушкин торт, или Торт Нонны, — это настоящий сладкий символ Италии.

Песочное тесто с нежнейшей кремовой начинкой. Бабушкин торт (Torta della nonna) готовят по всей Италии, но особенно часто – в Лигурии и Тоскане.

Это простой и очень вкусный десерт: хрустящее песочное тесто сочетается с нежным заварным кремом и украшено поджаренными орешками. В оригинале используются кедровые орешки, но подойдут и любые другие, которые есть у вас под рукой.

А в Неаполе бабушки добавляют в этот торт сироп и вишни. Словом, это очень итальянское блюдо, которое стоит попробовать. Рецепт был опубликован на кулинарном сайте Ho voglia di dolce.

Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 22 см.

Бабушкин торт

Ингредиенты:

450 г муки;

3 яйца;

150 г сахара;

150 г сливочного масла;

1 чайная ложка тертой цедры лимона;

1 чайная ложка разрыхлителя;

4 желтка;

40 г крахмала;

100 г сахара;

400 мл молока;

25 г орехов (в идеале — кедровых);

цедра одного лимона (срезанная лентой для аромата);

сахарная пудра.

Приготовление торта начните с приготовления песочного теста. Насыпьте муку и сахар доску, или на любую ровную поверхность, сделайте в центре углубление и положите туда нарезанное кусочками сливочное масло, яйца, цедру лимона и разрыхлитель. Аккуратно перемешивайте, добавляя муку с краев и вымесите плотное эластичное тесто.

Сформируйте из теста шар, заверните его в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 30 минут.

Тем временем приготовьте заварной крем. Смешайте яичные желтки с сахаром, добавьте крахмал до получения однородной массы. Нагрейте цедру лимона в горячем молоке и держите ее в настое около десяти минут.

Затем уберите цедру, влейте ароматизированное молоко в яичную смесь и перемешайте.

Вылейте смесь в кастрюлю и варите на среднем огне, постоянно помешивая деревянной ложкой, пока заварной крем не загустеет.

Когда все будет готово, положите его в миску, накройте пищевой пленкой, чтобы она соприкасалась с кремом и дайте ему остыть.

Теперь возьмите песочное тесто, разделите его на 2 части и на присыпанной мукой доске раскатайте в два диска.

С помощью скалки, посыпанной мукой, поднимите тесто и выложите им форму, смазанную маслом.

Зубцами вилки наколите поверхность теста и вылейте внутрь заварной крем.

Накройте еще одним диском теста, обрежьте края, удаляя лишнее тесто, и защипните края зубцами вилки.

Распределите кедровые орешки по всей поверхности, слегка прижимая руками, чтобы они приклеились к песочному тесту. Выпекайте Бабушкин торт в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Выньте его из духовки, дайте ему остыть, посыпьте поверхность ванильной сахарной пудрой и подавайте.

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