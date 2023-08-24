Оригинальный вкус и простой рецепт: как приготовить торт с апельсиновым кремом

Это очень вкусный десерт, который невероятно просто приготовить.

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Торт по простому рецепту с апельсиновым кремом точно вас порадует. Тем более, что лето заканчивается, а осенью всегда приятно выпить чашечку чая с собственноручно приготовленной выпечкой.

Можно приготовить его заранее, от этого будет только польза, если вы используете красивые сладкие и сочные апельсины. Рецепт опубликовали на сайте Ho voglia di dolce.

Торт с апельсиновым кремом

Ингредиенты:

Для теста:

240 г муки;

1 средний желток;

100 г коричневого сахара;

130 г сливочного масла;

1 чайная ложка дрожжей;

1 щепотка соли.

Для крема:

300 мл цельного молока;

200 мл апельсинового сока;

4 желтка;

100 мл сахарного песка;

45 г кукурузного крахмала.

Для начала приготовьте крем. В миске слегка взбейте яичные желтки ручным венчиком с сахаром, получив слегка пенистую смесь. Добавьте крахмал и апельсиновый сок и перемешайте.

В отдельной кастрюле доведите до кипения молоко вместе с апельсиновой цедрой (избегайте белой части), когда оно закипит, снимите с огня.

Достаньте кожуру и залейте половиной горячего молока смесь яйца, апельсинового сока, сахара и крахмала. Переложите все обратно в кастрюлю и доведите до кипения, добавив оставшееся молоко, хорошо и несколько раз перемешайте ручным венчиком, чтобы не было комочков. Когда крем постепенно загустеет, выключите и дайте остыть.

Тем временем готовим бисквит.

Смешайте нарезанное небольшими кусочками сливочное масло, тростниковый сахар и все остальные ингредиенты. Мешайте миксером, пока не получится рассыпчатая крошка.

Форму диаметром 22 см застелите пергаментной бумагой. Возьмите половину крошки и распределите ее по всему основанию формы, слегка прижимая руками. Добавьте крем и накройте оставшейся крошкой.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 45 минут. Выньте из духовки, дайте остыть и посыпьте сахарной пудрой.

Если вы любите оригинальные десерты, попробуйте приготовить торт Мельктерт. Готовят его в ЮАР, а название буквально означает "молочный пирог".