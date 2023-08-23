Оригинальный десерт из простых ингредеинтов: рецепт молочного торта с нежным кремом

Торт Мельктерт родом из ЮАР, но готовят его по всему миру.

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Если вы любите оригинальные десерты и пробовать что-то новенькое, попробуйте приготовить торт Мельктерт. Готовят его в ЮАР, а название буквально означает "молочный пирог".

Состоит торт из сладкого теста и кремовой начинки из молока, яиц, сахара и муки. Интересно, но этот торт обычно нравится детям, все благодаря нежному крему, который буквально тает во рту. Рецептом поделились на кулинарном сайте Misya.

Дозировка ингредиентов рассчитана на форму для выпечки диаметром 26 см.

Молочный торт Мельктерт

Ингредиенты:

Для теста:

100 г холодного сливочного масла , нарезанного кубиками;

100 г сахара;

230 г муки;

1/2 чайной ложки разрыхлителя;

1 яйцо;

ванильная эссенция.

Для начинки:

700 мл молока;

70 г сливочного масла;

3 яйца;

120 г сахара;

1 столовая ложка ванильной эссенции;

30 г кукурузного крахмала.

Для украшения:

1 столовая ложка коричневого сахара;

корица.

Сначала приготовьте тесто. Соедините кубики холодного масла и сахар. Затем добавьте яйцо и ванильную эссенцию. Хорошо перемешайте до однородности и добавьте муку и разрыхлитель, сформируйте буханку и заверните ее в пищевую пленку. Отправьте в холодильник отдохнуть на 1 час.

По истечении этого времени раскатайте тесто на присыпанной мукой рабочей поверхности скалкой. Выложите в смазанную маслом форму, сверху положите лист пергаментной бумаги и насыпьте груз (чаще всего используют фасоль), чтобы тесто не вздулось во время приготовления.

Выпекайте при температуре 180 градусов 20 минут, а затем пеките еще 10 минут, убрав пергамент и груз.

Тем временем готовьте крем. Взбейте яичные желтки с сахаром. Затем добавьте ванильную эссенцию и кукурузный крахмал. Нагрейте молоко с маслом в кастрюле. Добавьте его в яичную смесь и дайте остыть. Взбейте яичные белки до устойчивых пиков и добавьте их в остывшую смесь. Вылейте все на тесто, посыпьте сахаром и корицей. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут и дать полностью остыть. Ваш торт готов.

Если любите оригинальные десерты, попробуйте нежнейший торт без муки, для которого потребуется только четыре ингредиента.