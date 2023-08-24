Оригінальний смак і простий рецепт: як приготувати торт з апельсиновим кремом
Це дуже смачний десерт, який неймовірно просто приготувати.
Торт за простим рецептом з апельсиновим кремом точно вас порадує. Тим паче, що літо закінчується, а восени завжди приємно випити філіжанку чаю з власноруч приготованою випічкою.
Можна приготувати його заздалегідь, від цього буде тільки користь, якщо ви використовуєте красиві солодкі та соковиті апельсини. Рецепт опублікували на сайті Ho voglia di dolce.
Торт з апельсиновим кремом
Інгредієнти:
Для тіста:
- 240 г борошна;
- 1 середній жовток;
- 100 г коричневого цукру;
- 130 г вершкового масла;
- 1 чайна ложка дріжджів;
- 1 щіпка солі.
Для крему:
- 300 мл незбираного молока;
- 200 мл апельсинового соку;
- 4 жовтки;
- 100 мл цукрового піску;
- 45 г кукурудзяного крохмалю.
Для початку приготуйте крем. У мисці злегка збийте яєчні жовтки ручним вінчиком із цукром, отримавши злегка пінисту суміш. Додайте крохмаль та апельсиновий сік і перемішайте.
В окремій каструлі доведіть до кипіння молоко разом з апельсиновою цедрою (уникайте білої частини), коли воно закипить, зніміть з вогню.
Дістаньте шкірку і залийте половиною гарячого молока суміш яйця, апельсинового соку, цукру і крохмалю. Перекладіть усе назад у каструлю і доведіть до кипіння, додавши молоко, що залишилося, добре і кілька разів перемішайте ручним вінчиком, щоб не було грудочок. Коли крем поступово загусне, вимкніть і дайте охолонути.
Тим часом готуємо бісквіт.
Змішайте нарізане невеликими шматочками вершкове масло, тростинний цукор і всі інші інгредієнти. Мішайте міксером, поки не вийде розсипчаста крихта.
Форму діаметром 22 см застеліть пергаментним папером. Візьміть половину крихти і розподіліть її по всій основі форми, злегка притискаючи руками. Додайте крем і накрийте крихтою, що залишилася.
Випікайте в попередньо розігрітій духовці за температури 180 градусів протягом 45 хвилин. Вийміть із духовки, дайте охолонути і посипте цукровою пудрою.
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