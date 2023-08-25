Сырая аджика с хреном: как приготовить идеальную приправу к мясу

Такая аджика может храниться в холодильнике несколько месяцев и является более полезной, чем приготовленная по классическому рецепту.

Аджика – один из самых популярных соусов как в качестве заготовки на зиму, так и в сезон дозревания овощей. Сырая аджика, в отличие от приготовленной с термической обработкой, обладает более острым вкусом, а ее аромат сильнее. Она может храниться в холодильнике несколько месяцев и идеально подходит в качестве свежей приправы к мясу. Кроме того, сырая аджика еще и очень полезна, поскольку не теряет витамины во время термической обработки. Как ее приготовить, рассказала кулинарный блогер Инна Ключник. Предлагаем вам воспользоваться проверенным рецептом.

Сырая аджика с хреном

Ингредиенты:

помидор – 2,5 кг;

болгарский перец – 5 шт;

чеснок – 200 гр;

корень хрена – 150 гр;

острый перец – 5 шт;

сахар – 100 гр;

уксус – 100 гр;

соль – 50 гр.

Способ приготовления:

Для приготовления сырой аджики с хреном все овощи нужно промыть, перец очистить от семян, корень хрена очистить от кожуры. Далее все овощи порезать на куски и пропустить через мясорубку или измельчить в блендере.

Готовую аджику с хреном разложить в чистые сухие стеклянные баночки и отправить в холодильник.

Сырая аджика с хреном получается острая и очень вкусная! Подавать ее можно как с мясом, так и на кусочках обжаренного на сухой сковороде хлеба. В любом случае вкус будет изумительным.

Ранее Фокус писал, как приготовить аджику по рецепту Евгения Клопотенко.