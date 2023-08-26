Салат "Зимняя сказка": как приготовить вкуснейший микс из овощей

Такой салат разнообразит стол зимой и понравится даже тем, кто не очень любит закатки.

Впереди выходные, а значит – самое время позаботиться о заготовках на зиму, пока еще овощи в изобилии на дачах и огородах. Салаты, лечо, маринованные, соленые и консервированные овощи и ассорти из них – выбор вариантов невероятно велик. Мы предлагаем вам обратить внимание на рецепт салата "Зимняя сказка", который в холодные месяцы станет одним из самых любимых в вашем меню. Как его сделать, рассказали в блоге "Домашняя консервация".

Салат "Зимняя сказка"

Ингредиенты на 4 литра готового продукта:

помидоры – 2 кг;

перец сладкий – 7 шт;

чеснок – 200 гр;

огурцы – 2 кг;

сахар – 200 гр;

соль – 2 ст. л;

уксус 9% — 80 г

масло подсолнечное – 150 мл.

Способ приготовления:

Овощи помыть, с помидоров убрать хвостики, сладкий перец очистить от семян, чеснок очистить. Все овощи пропустить через мясорубку.

В получившуюся массу добавить сахар, соль, уксус и растительное масло, перемешать. Все вылить в кастрюлю и варить после закипания около 10 минут.

Огурцы помыть, обрезать хвостики, нарезать полукольцами и отправить в кастрюлю с заливкой. Проварить еще 4-5 минут. Горячий салат разлить в предварительно хорошо вымытые и простерилизованные банки, закатать крышками, перевернуть и укутать до полного остывания.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат "Овощной король".