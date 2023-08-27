Нежнейшее лакомство прямиком из Неаполя: рецепт лимонного пирога Баббайола

Этот пирог, или торт с нежным кремом, уже много лет готовят в одной неаполитанской кондитерской.

Пирог "Баббайола" — фирменное блюдо кондитерской в ​​Посиллипо (район Неаполя). Согласно городской легенде, это лакомство первой начала готовить хозяйка кафе, синьора Роза.

Этот нежный лимонный пирог теперь известен по всему городу, а то и по всей Италии. Его отличает нежное песочное тесто и вкуснейшая начинка из рикотты. Рецептом поделились на сайте Misya.

Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 28 см.

Пирог Баббайола

Ингредиенты:

Для теста:

420 г муки;

150 г сливочного масла;

150 г сахара;

3 яйца;

тертая цедра одного лимона;

1 чайная ложка ванильной эссенции;

Для лимонного крема:

350 г молока;

50 г свежих сливок;

30 г кукурузного или картофельного крахмала;

2 желтка;

1 яйцо;

30 г лимонного сока + тертая цедра;

1 чайная ложка ванильной эссенции;

1 щепотка соли;

150 г сахара;

20 г сливочного масла;

Для второго крема:

200 г рикотты;

80 г сахара;

1 яйцо;

сахарная пудра для украшения.

Приготовьте песочное тесто: перемешайте масло и муку, затем добавьте сахар и яйца. Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте в холодильнике минимум на 30 минут. Тем временем приготовьте лимонный крем: взбейте яйца (2 желтка и целое яйцо) с сахаром и солью, затем добавьте крахмал.

Нагрейте в кастрюле сливки и молоко с цедрой лимона и ванилью, затем соедините оба компонента, переложите все в кастрюлю и варите до получения густого крема.

Снимите цедру лимона, добавьте сливочное масло, чтобы оно растаяло в горячих сливках, затем добавьте лимонный сок, накройте пищевой пленкой и дайте остыть.

Возьмите тесто обратно и раскатайте его в довольно тонкий лист, затем положите в форму и обрежьте лишнее по краям.

Взбейте рикотту с сахаром.

Также добавьте яйцо в рикотту, затем добавьте крем из рикотты к лимонному крему.

Вылейте крем на тесто, из остатков сделайте полоски теста и скатайте их в руках, чтобы получились нитки, а затем используйте их для создания классического декоративного узора на поверхности пирога.

Смажьте слегка тесто взбитым яйцом и готовьте 35–40 минут при температуре 180°C в предварительно разогретой духовке, затем выньте из духовки и дайте полностью остыть.

Торт "Баббайола" готов, украсьте его небольшим количеством сахарной пудры и подавайте.

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