Лакомство для любителей шоколада: рецепт вкусного торта с забавным названием

В США этот торт Mud Cake очень любят за его нежную и мягкую консистенцию.

Mud Cake — это классический американский шоколадный торт, его название буквально означает "грязевой пирог". Но хоть название не слишком красивое, сам торт – настоящее откровение для любителей шоколадной выпечки.

Он получается мягким, нежным и настолько шоколадным, насколько это возможно. Рецептом поделились на кулинарном сайте Misya.

Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 22 см.

Шоколадный Mud Cake

Ингредиенты:

200 г темного шоколада;

160 г сливочного масла;

250 мл молока;

200 г сахара;

2 яйца;

220 г муки;

40 г горького какао;

1/2 пакетика разрыхлителя.

Ингредиенты для глазури:

150 г темного шоколада;

80 мл сливок для десертов.

Растопите сливочное масло, как только оно растает, добавьте измельченный темный шоколад. Перемешивайте, пока шоколад полностью не растает.

В миске смешайте яйца с молоком и сахаром.

Добавьте растопленный шоколад в яичную смесь и перемешайте.

Просейте муку вместе с какао и разрыхлителем, добавьте в смесь и снова все перемешайте.

Вылейте тесто в смазанную маслом и посыпанную мукой форму диаметром 22 см.

Выпекайте шоколадный корж при температуре 170 градусов около 50 минут, готовность проверяйте зубочисткой. Как только корж будет готов, переверните его на решетку и дайте остыть.

Тем временем приготовьте глазурь. В кастрюле вскипятите сливки, затем выключите огонь и добавьте крупно нарезанный шоколад.Помешивайте, пока шоколад полностью не растает.

Возьмите остывший торт и обильно покройте его теплой глазурью.

Проведите зубцами вилки по глазури, чтобы получилось своеобразное украшение.

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