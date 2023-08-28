Лакомство для любителей шоколада: рецепт вкусного торта с забавным названием
В США этот торт Mud Cake очень любят за его нежную и мягкую консистенцию.
Mud Cake — это классический американский шоколадный торт, его название буквально означает "грязевой пирог". Но хоть название не слишком красивое, сам торт – настоящее откровение для любителей шоколадной выпечки.
Он получается мягким, нежным и настолько шоколадным, насколько это возможно. Рецептом поделились на кулинарном сайте Misya.
Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 22 см.
Шоколадный Mud Cake
Ингредиенты:
- 200 г темного шоколада;
- 160 г сливочного масла;
- 250 мл молока;
- 200 г сахара;
- 2 яйца;
- 220 г муки;
- 40 г горького какао;
- 1/2 пакетика разрыхлителя.
- Ингредиенты для глазури:
- 150 г темного шоколада;
- 80 мл сливок для десертов.
Растопите сливочное масло, как только оно растает, добавьте измельченный темный шоколад. Перемешивайте, пока шоколад полностью не растает.
В миске смешайте яйца с молоком и сахаром.
Добавьте растопленный шоколад в яичную смесь и перемешайте.
Просейте муку вместе с какао и разрыхлителем, добавьте в смесь и снова все перемешайте.
Вылейте тесто в смазанную маслом и посыпанную мукой форму диаметром 22 см.
Выпекайте шоколадный корж при температуре 170 градусов около 50 минут, готовность проверяйте зубочисткой. Как только корж будет готов, переверните его на решетку и дайте остыть.
Тем временем приготовьте глазурь. В кастрюле вскипятите сливки, затем выключите огонь и добавьте крупно нарезанный шоколад.Помешивайте, пока шоколад полностью не растает.
Возьмите остывший торт и обильно покройте его теплой глазурью.
Проведите зубцами вилки по глазури, чтобы получилось своеобразное украшение.
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