Классический десерт на вашем столе: как приготовить изысканный торт Мильфей с кремом

Мильфей с заварным кремом – один из самых известных десертов итальянской кухни.

Если вы любите изысканные и оригинальные десерты, попробуйте торт Мильфей. Это один из самых популярных десертов в мире и он точно заслуживает того, чтобы на него потратили немного времени. Главное помнить: коржи из слоеного теста должны быть пышными и золотистыми в нужных местах, а заварной крем должен быть превосходным на вкус и в серу густым.

Для этого рецепта используется готовое слоеное тесто, так что приготовление уже не кажется таким сложным. Рецептом поделились на сайте Misya.

Торт Мильфей

Ингредиенты:

упаковка слоеного теста (вам понадобится четыре коржа, так что исходите из этого);

молоко;

сахарная пудра.

Для заварного крема:

500 мл молока;

4 желтка;

120 г сахара;

50 г муки;

1 стручок ванили;

лимонная цедра;

взбитые сливки для декора, измельченный фундук и сахарная пудра.

Сначала приготовьте заварной крем. Взбейте желтки с сахаром. Затем добавьте просеянную муку и продолжайте взбивать до получения однородной смеси.

В небольшую кастрюлю с молоком добавьте стручок ванили, поварите на слабом огне 5 минут, затем достаньте стручок и медленно влейте молоко в крем. Затем перемешайте.

Переложите смесь в кастрюлю, добавьте цедру лимона и варите на небольшом огне, помешивая, пока не получите однородный крем желаемой густоты. Переложите крем в миску, накройте пищевой пленкой и дайте остыть.

Тем временем подготовьте коржи. Раскатайте слоеное тесто на плоской поверхности и вырежьте 4 равных прямоугольника, затем переложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Наколите их поверхность зубцами вилки, смажьте молоком и посыпьте сахарной пудрой.

Выпекайте листы в предварительно разогретой духовке при температуре 200°C в течение 15 минут или пока они не поднимутся и их поверхность не станет золотистой. Затем дайте им остыть.

Теперь соберите Мильфей. Положите первый лист на сервировочную тарелку, на которую вы намазали ложку сливок, чтобы первый лист хорошо прилипал к тарелке. С помощью кондитерского мешка покройте поверхность заварным кремом. Чередуйте коржи с заварным кремом и закончите коржом. Украсьте свой торт сверху сахарной пудрой, дробленым фундуком и взбитыми сливками, затем поставьте в холодильник на час перед подачей десерта.

Если вам нравятся изысканные десерты, попробуйте торт Баббайола.