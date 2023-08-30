Идеально к завтраку: рецепт пышных японских блинчиков

Дораяки – это традиционные японские блинчики, которые готовят от Токио до Хоккайдо.

Дораяки — японские блинчики, которые традиционно начиняют кремом из бобов адзуки. Но в этом рецепте их подают с более привычной начинкой: с орехово-шоколадным кремом. Или просто с любой другой сладкой начинкой.

Дораяки своим названием они обязаны слову "дора", что означает "гонг", инструменту, который это лакомство напоминает своей формой. Рецептом поделились на кулинарном сайте Cucchiaio.

Дораяки

Ингредиенты:

200 г муки;

180 г сахарного песка;

75 мл молока комнатной температуры;

1/2 пакетика разрыхлителя (8 г);

3 яйца комнатной температуры;

1 столовая ложка меда;

растительное масло.

Для начинки:

орехово-шоколадный крем, или любая начинка по вашему вкусу.

В миске очень хорошо взбейте яйца с сахаром, пока смесь не набухнет и не станет пенистой. Добавьте мед, муку и разрыхлитель. Перемешайте венчиком.

Постепенно добавляйте молоко, постоянно помешивая. У вас должно получиться густое тесто, которое нужно оставить при комнатной температуре и накрыть пищевой пленкой примерно на 20 минут. Нагрейте слегка смазанную маслом сковороду с антипригарным покрытием и вылейте небольшое количество теста в центр. Жарьте на медленном огне до образования пузырьков на поверхности. Переверните и продолжайте готовить.

Нафаршируйте дораяки, поместив ложку орехового и шоколадного крема в центр половины блинов с наименее прожаренной стороны. Закрыть оставшимися, следя, чтобы самая прожаренная часть осталась сверху. Подавайте немедленно.

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