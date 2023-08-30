Идеально к завтраку: рецепт пышных японских блинчиков
Дораяки – это традиционные японские блинчики, которые готовят от Токио до Хоккайдо.
Дораяки — японские блинчики, которые традиционно начиняют кремом из бобов адзуки. Но в этом рецепте их подают с более привычной начинкой: с орехово-шоколадным кремом. Или просто с любой другой сладкой начинкой.
Дораяки своим названием они обязаны слову "дора", что означает "гонг", инструменту, который это лакомство напоминает своей формой. Рецептом поделились на кулинарном сайте Cucchiaio.
Дораяки
Ингредиенты:
- 200 г муки;
- 180 г сахарного песка;
- 75 мл молока комнатной температуры;
- 1/2 пакетика разрыхлителя (8 г);
- 3 яйца комнатной температуры;
- 1 столовая ложка меда;
- растительное масло.
Для начинки:
- орехово-шоколадный крем, или любая начинка по вашему вкусу.
В миске очень хорошо взбейте яйца с сахаром, пока смесь не набухнет и не станет пенистой. Добавьте мед, муку и разрыхлитель. Перемешайте венчиком.
Постепенно добавляйте молоко, постоянно помешивая. У вас должно получиться густое тесто, которое нужно оставить при комнатной температуре и накрыть пищевой пленкой примерно на 20 минут. Нагрейте слегка смазанную маслом сковороду с антипригарным покрытием и вылейте небольшое количество теста в центр. Жарьте на медленном огне до образования пузырьков на поверхности. Переверните и продолжайте готовить.
Нафаршируйте дораяки, поместив ложку орехового и шоколадного крема в центр половины блинов с наименее прожаренной стороны. Закрыть оставшимися, следя, чтобы самая прожаренная часть осталась сверху. Подавайте немедленно.
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