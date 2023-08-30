Мало калорий и много вкуса: рецепт кабачковых лепешек в духовке на завтрак (видео)
Лепешки благодаря своему составу и способу приготовления сохраняют максимум полезных веществ.
Если у вас в холодильнике найдется кабачок, сыр и яйца, самое время приготовить вкусные и полезные лепешки в духовке. Их прелесть в том, что они не только очень аппетитные, хорошо утоляют голод, но еще и низкокалойрийные, всего 105 ккал. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристина Азизян на своей странице в соцсети.
Кабачковые лепешки в духовке на завтрак
Ингредиенты:
- кабачок молодой – 1 шт весом 300-500 гр;
- сыр – 100 гр;
- яйца – 2 шт;
- мука (любая) – 2 ст. л;
- разрыхлитель – 5 гр;
- соль, приправы – по вкусу.
Способ приготовления:
Кабачок помыть, обсушить, протереть на крупной терке, отжать сок. Добавить все ингредиенты, хорошо смешать. Выложить на пергамент в виде лепешек диаметром 10-12 см. Отправить их в духовку, разогретую до 200 градусов на 20 минут, пока они не подрумянятся.
Подавать лепешки можно со сметанным соусом.
Благодаря тому, что лепешки не жарятся, а запекаются в духовке, они сохраняют максимум полезных веществ. Ингредиенты, которые входят в состав блюда, способствуют тому, что оно не оставляет лишних следов на талии.
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