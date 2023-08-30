Мало калорий и много вкуса: рецепт кабачковых лепешек в духовке на завтрак (видео)

Лепешки благодаря своему составу и способу приготовления сохраняют максимум полезных веществ.

Если у вас в холодильнике найдется кабачок, сыр и яйца, самое время приготовить вкусные и полезные лепешки в духовке. Их прелесть в том, что они не только очень аппетитные, хорошо утоляют голод, но еще и низкокалойрийные, всего 105 ккал. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристина Азизян на своей странице в соцсети.

Кабачковые лепешки в духовке на завтрак

Ингредиенты:

кабачок молодой – 1 шт весом 300-500 гр;

сыр – 100 гр;

яйца – 2 шт;

мука (любая) – 2 ст. л;

разрыхлитель – 5 гр;

соль, приправы – по вкусу.

Способ приготовления:

Кабачок помыть, обсушить, протереть на крупной терке, отжать сок. Добавить все ингредиенты, хорошо смешать. Выложить на пергамент в виде лепешек диаметром 10-12 см. Отправить их в духовку, разогретую до 200 градусов на 20 минут, пока они не подрумянятся.

Подавать лепешки можно со сметанным соусом.

Благодаря тому, что лепешки не жарятся, а запекаются в духовке, они сохраняют максимум полезных веществ. Ингредиенты, которые входят в состав блюда, способствуют тому, что оно не оставляет лишних следов на талии.

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