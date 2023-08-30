Легко и питательно: рецепт фаршированных овощей, запеченных в духовке (видео)
Такое блюдо разнообразит обед или ужин и понравится тем, кто любит низкокалорийную еду.
Пока кабачки и перец, выращенные на дачах и огородах, еще окончательно не отошли, предлагаем приготовить еще одно очень вкусное блюдо из этого овоща. Речь – о запеченных фаршированных овощах, калорийность которых – всего 220 ккал. А это, согласитесь, немаловажно для тех, кто следит за своей фигурой. Проверенным рецептом кабачков поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян.
Фаршированные кабачки, запеченные в духовке
Ингредиенты:
кабачок – 1 шт;
перец болгарский – 2 шт.
Для начинки:
- лук – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- куриный или говяжий фарш – 500 гр;
- протертый кабачок – 1/2 шт;
- зеленый и красный перец – 1/3 шт;
- зелень (петрушка, укроп);
- яйцо – 1 шт;
- томатная паста – 1 ч. л;
- соль, черный перец и паприка – по вкусу;
- растительное масло – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
Подготовить овощи к фаршированию: разрезать пополам, вынуть мякоть из кабачка и семена из перцев. Разложить на противень с пергаментной бумагой. Полить овощи оливковым маслом, посолить и поперчить.
Лук порезать кубиками, морковь натереть на терке, сделать зажарку. Смешать ее с остальными ингредиентами для начинки, выложить ее на половинки подготовленных овощей.
Духовку разогреть до 190-200 градусов и отправить в нее фаршированные овощи на час. Правда, время приготовления зависит от духовки, нужно следить за готовностью мяса. Как только овощи с фаршем запекутся, по желанию можно сверху выложить половинки сыра моцарелла и запечь еще несколько минут.
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