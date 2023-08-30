Легко и питательно: рецепт фаршированных овощей, запеченных в духовке (видео)

Такое блюдо разнообразит обед или ужин и понравится тем, кто любит низкокалорийную еду.

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Пока кабачки и перец, выращенные на дачах и огородах, еще окончательно не отошли, предлагаем приготовить еще одно очень вкусное блюдо из этого овоща. Речь – о запеченных фаршированных овощах, калорийность которых – всего 220 ккал. А это, согласитесь, немаловажно для тех, кто следит за своей фигурой. Проверенным рецептом кабачков поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян.

Фаршированные кабачки, запеченные в духовке

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт;

перец болгарский – 2 шт.

Для начинки:

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

куриный или говяжий фарш – 500 гр;

протертый кабачок – 1/2 шт;

зеленый и красный перец – 1/3 шт;

зелень (петрушка, укроп);

яйцо – 1 шт;

томатная паста – 1 ч. л;

соль, черный перец и паприка – по вкусу;

растительное масло – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

Подготовить овощи к фаршированию: разрезать пополам, вынуть мякоть из кабачка и семена из перцев. Разложить на противень с пергаментной бумагой. Полить овощи оливковым маслом, посолить и поперчить.

Лук порезать кубиками, морковь натереть на терке, сделать зажарку. Смешать ее с остальными ингредиентами для начинки, выложить ее на половинки подготовленных овощей.

Духовку разогреть до 190-200 градусов и отправить в нее фаршированные овощи на час. Правда, время приготовления зависит от духовки, нужно следить за готовностью мяса. Как только овощи с фаршем запекутся, по желанию можно сверху выложить половинки сыра моцарелла и запечь еще несколько минут.

Ранее Фокус рассказывал, как приготовить лепешки из кабачков.