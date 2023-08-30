Легко і поживно: рецепт фаршированих овочів, запечених у духовці (відео)
Така страва урізноманітнює обід або вечерю і сподобається тим, хто любить низькокалорійну їжу.
Поки кабачки та перець, вирощені на дачах і городах, ще остаточно не відійшли, пропонуємо приготувати ще одну дуже смачну страву з цього овоча. Мова — про запечені фаршировані овочі, калорійність яких — лише 220 ккал. А це, погодьтеся, важливо для тих, хто стежить за своєю фігурою. Перевіреним рецептом кабачків поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян.
Фаршировані кабачки, запечені в духовці
Інгредієнти:
кабачок — 1 шт;
перець болгарський — 2 шт.
Для начинки:
- цибуля — 1 шт;
- морква — 1 шт;
- курячий або яловичий фарш — 500 г;
- протертий кабачок — 1/2 шт;
- зелений і червоний перець — 1/3 шт;
- зелень (петрушка, кріп);
- яйце — 1 шт;
- томатна паста — 1 ч. л;
- сіль, чорний перець і паприка — за смаком;
- рослинна олія — 1-2 ст. л.
Спосіб приготування:
Підготувати овочі до фарширування: розрізати навпіл, вийняти м'якоть із кабачка і насіння з перців. Розкласти на деко з пергаментним папером. Полити овочі оливковою олією, посолити і поперчити.
Цибулю порізати кубиками, моркву натерти на тертці, зробити засмажку. Змішати її з іншими інгредієнтами для начинки, викласти її на половинки підготовлених овочів.
Духовку розігріти до 190-200 градусів і відправити в неї фаршировані овочі на годину. Щоправда, час приготування залежить від духовки, потрібно стежити за готовністю м'яса. Щойно овочі з фаршем запечуться, за бажанням можна зверху викласти половинки сиру моцарела і запекти ще кілька хвилин.
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