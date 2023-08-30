Мало калорій і багато смаку: рецепт кабачкових коржів у духовці на сніданок (відео)

Коржі, завдяки своєму складу і способу приготування зберігають максимум корисних речовин.

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Якщо у вас у холодильнику знайдеться кабачок, сир і яйця, саме час приготувати смачні та корисні коржі в духовці. Їхня принадність у тому, що вони не тільки дуже апетитні, добре втамовують голод, а ще й низькокалорійні, всього 105 ккал. Своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася кулінарний блогер Христина Азізян на своїй сторінці в соцмережі.

Кабачкові коржі в духовці на сніданок

Інгредієнти:

кабачок молодий — 1 шт вагою 300-500 г;

сир — 100 г;

яйця — 2 шт;

борошно (будь-яке) — 2 ст. л;

розпушувач — 5 г;

сіль, приправи — за смаком.

Спосіб приготування:

Кабачок помити, обсушити, протерти на крупній тертці, віджати сік. Додати всі інгредієнти, добре змішати. Викласти на пергамент у вигляді коржів діаметром 10-12 см. Відправити їх у духовку, розігріту до 200 градусів, на 20 хвилин, поки вони не підрум'яняться.

Подавати коржі можна зі сметанним соусом.

Завдяки тому, що коржі не смажаться, а запікаються в духовці, вони зберігають максимум корисних речовин. Інгредієнти, які входять до складу страви, сприяють тому, що вона не залишає зайвих слідів на талії.

Раніше Фокус писав, як приготувати варення з кабачків.