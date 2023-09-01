Вкуснейшая выпечка из простых ингредиентов: рецепт апельсинового пирога
Это восхитительный десерт, в котором апельсиновое тесто сочетается с нежным кремом.
Если вам нравятся апельсины, то попробуйте этот вкуснейший пирог с нежным цитрусовым вкусом. Апельсиновый пирог — это восхитительный десерт, который готовится из апельсинового песочного теста в сочетании с апельсиновым заварным кремом.
После приготовления у вас получится настоящее буйство цитрусового аромата. Рецептом этого пирога поделились на сайте Misya.
Ингредиенты рассчитана форму диаметром 22 см.
Апельсиновый пирог
Ингредиенты:
Для теста:
- 300 г муки;
- 2 яйца;
- 120 г сливочного масла;
- 120 г сахара;
- 1 чайная ложка разрыхлителя без горки;
- цедра одного апельсина;
- 1 чайная ложка ванильной эссенции.
Для крема:
- 3 желтка;
- 40 г кукурузного крахмала;
- 100 г сахара;
- 250 мл молока;
- 150 мл апельсинового сока (около 2 апельсинов).
Сначала приготовьте тесто: поместите масло, сахар и ароматизаторы в миску и взбейте их в однородную массу. Затем по одному добавьте яйца, а затем муку с разрыхлителем.
Быстро перемешайте все до получения однородной смеси, затем оберните прозрачной пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 30 минут.
После возьмите тесто, раскатайте его в тонкий лист и выложите его в смазанную маслом форму.
Наколите дно вилкой и отрежьте лишнее тесто. При желании из них можно сделать украшения для пирога.
Накройте тесто пергаментной бумагой, добавьте на поверхность немного сушеных бобовых, чтобы тесто не вздувалось, и готовьте около 15 минут в разогретой до 190 градусов духовке.
А пока основа печется, приготовьте крем. Взбейте яичные желтки с сахаром, затем добавьте сначала кукурузный крахмал, а затем апельсиновый сок и молоко.
Переложите смесь в кастрюлю и варите, постоянно помешивая, до получения однородного и достаточно густого крема.
Как только достанете готовую основу из духовки, сразу вылейте в нее крем, убрав пергамент и бобовые, и хорошо разровняйте поверхность.
Апельсиновый пирог готов: дайте ему полностью остыть, украсьте по желанию и подавайте.
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