Вкуснейшая выпечка из простых ингредиентов: рецепт апельсинового пирога

Это восхитительный десерт, в котором апельсиновое тесто сочетается с нежным кремом.

Если вам нравятся апельсины, то попробуйте этот вкуснейший пирог с нежным цитрусовым вкусом. Апельсиновый пирог — это восхитительный десерт, который готовится из апельсинового песочного теста в сочетании с апельсиновым заварным кремом.

После приготовления у вас получится настоящее буйство цитрусового аромата. Рецептом этого пирога поделились на сайте Misya.

Ингредиенты рассчитана форму диаметром 22 см.

Апельсиновый пирог

Ингредиенты:

Для теста:

300 г муки;

2 яйца;

120 г сливочного масла;

120 г сахара;

1 чайная ложка разрыхлителя без горки;

цедра одного апельсина;

1 чайная ложка ванильной эссенции.

Для крема:

3 желтка;

40 г кукурузного крахмала;

100 г сахара;

250 мл молока;

150 мл апельсинового сока (около 2 апельсинов).

Сначала приготовьте тесто: поместите масло, сахар и ароматизаторы в миску и взбейте их в однородную массу. Затем по одному добавьте яйца, а затем муку с разрыхлителем.

Быстро перемешайте все до получения однородной смеси, затем оберните прозрачной пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 30 минут.

После возьмите тесто, раскатайте его в тонкий лист и выложите его в смазанную маслом форму.

Наколите дно вилкой и отрежьте лишнее тесто. При желании из них можно сделать украшения для пирога.

Накройте тесто пергаментной бумагой, добавьте на поверхность немного сушеных бобовых, чтобы тесто не вздувалось, и готовьте около 15 минут в разогретой до 190 градусов духовке.

А пока основа печется, приготовьте крем. Взбейте яичные желтки с сахаром, затем добавьте сначала кукурузный крахмал, а затем апельсиновый сок и молоко.

Переложите смесь в кастрюлю и варите, постоянно помешивая, до получения однородного и достаточно густого крема.

Как только достанете готовую основу из духовки, сразу вылейте в нее крем, убрав пергамент и бобовые, и хорошо разровняйте поверхность.

Апельсиновый пирог готов: дайте ему полностью остыть, украсьте по желанию и подавайте.

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