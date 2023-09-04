Шеф-повар рассказал, как приготовить идеальные яйца-пашот за две минуты

Пол Фостер, шеф-повар, удостоенный звезды Мишлен, наконец-то показал и рассказал, как приготовить капризные яйца-пашот.

Шеф-повар, удостоенный звезды Мишлен, раскрыл свою особую технику приготовления яиц-пашот — используя только кастрюлю, воду и таймер для приготовления яиц. Пол Фостер, 40 лет, возглавляющий ресторан изысканной кухни Salt в Стратфорде-на-Эйвоне, опубликовал в TikTok видео, подробно описывающее пошаговый метод. Об этом пишет Daily Mail.

Хотя идеальные яйца-пашот являются очень коварным блюдом, которое не всегда получается даже у опытных поваров, Фостер отметил, что его способ поможет справиться с этим капризным людом даже самым неопытным кулинарам.

Он объяснил, что на самом деле в этом нет ничего особенного, сказав, что все, что вам нужно, это кастрюля с кипящей водой, щепотка соли, самое свежее яйцо и, самое главное — нет уксуса.

Он сказал, что после добавления яйца в кипящую воду он предлагает установить двухминутный таймер, прежде чем вынуть его и положить на кухонное полотенце, чтобы получить "идеальное" яйцо.

"Кастрюля с водой. Не добавляйте уксус. Что бы вам ни говорили люди, вам это не нужно. Щепотка соли, самое свежее яйцо — комнатной температуры — откиньте его на сито, чтобы убрать водянистые кусочки белка. Кипящую кастрюлю с водой, которая должна быть достаточно глубокой, убавьте ее до уровня чуть ниже кипения", — пояснил Фостер.

Согласно советам Фостера, алгоритм приготовления яйца-пашот таков:

Закипятить воду в кастрюльке.

Разбить яйцо на сито.

Посолить воду в кастрюльке, хорошо перемешать, создав ворону и вылить яйцо из сита в кипящую воду.

Варить две минуты, или 2 минут 30 секунд.

Достать яйцо и положить на бумажное полотенце.

Посолить, поперчить и есть.

Он посоветовал начинающим поварам не отходить от кастрюли во время готовки, а также развеял миф о том, что уксус является ключевым ингредиентом.

"Когда я был молодым шеф-поваром, мне показали, как использовать уксус, но я научился лучшему способу", — отметил Фостер.

Он поручил зрителям установить двухминутный таймер, но предупредил, что приготовление "идеального" яйца-пашот может занять немного больше времени.

В качестве следующего совета он посоветовал выкладывать яйцо-пашот на кухонную бумагу вместо тостов, чтобы оно не намокло.

Он сказал, что сейчас подходящее время, чтобы приправить это. Он выбрал морскую соль и молотый черный перец, но сказал, что молотый белый перец также будет хорошим выбором. Видео с яйцом-пашот уже набрало более 8 миллионов просмотров.

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