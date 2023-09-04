Бисквит "Пятиминутка": самый простой рецепт пышного и вкусного десерта

Торт "Пятиминутка", как следует из названия, — это очень быстрый в приготовлении десерт, очень простой и просто потрясающий на вкус.

Если вы любите бисквиты и вам нравятся простые и быстрые рецепты из недорогих продуктов, то попробуйте приготовить этот нежнейший бисквит.

Он настолько прост в приготовлении, что с этим рецептом справятся даже дети. Так что если хотите приобщить их к кулинарии – это ваш шанс. Рецептом бисквита поделились на сайте Misya.

Указанные ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 20 см.

Это базовый рецепт, который вы можете дополнить по своему вкусу: добавить лимону цедру вместо апельсиновой, приправить тесто корицей, или добавить в тесто шоколадную стружку, или сухофрукты. Словом, это отличный рецепт для начинающих кулинаров.

Все ингредиенты смешиваются в течение пяти минут – отсюда и название. Но выпечка займет еще полчаса.

Бисквит "Пятиминутка"

Ингредиенты:

2 яйца;

200 г сахара;

60 мл подсолнечного масла без запаха;

200 г муки;

100 мл молока;

1 пакетик разрыхлителя;

1 щепотка соли;

тертая цедра 1 апельсина;

1 чайная ложка ванильной эссенции;

150 мл горячей воды;

сахарная пудра.

Смешайте все ингредиенты (кроме воды) в миске и перемешайте деревянной ложкой, не взбивая. В конце добавьте горячую воду и снова перемешайте.

Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментной бумагой, и выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов.

Выпекайте около 30 минут, затем достаньте из духовки и дайте остыть, прежде чем вынимать из формы.

Дайте полностью остыть, затем посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю.

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