Вкусная заготовка на зиму: рецепт маринованных целиком баклажанов

Те, кто любят баклажаны, точно оценят это простое блюдо.

Если любите баклажаны, попробуйте продлить удовольствие и заготовить их на зиму. Вкуснейшие баклажаны можно приготовить разными способами и наслаждаться ими всю зиму, но по этому простому рецепту они готовятся целиком и заготавливаются в больших банках. Также удобно, что этот способ, предложенный Фокусом, не предполагает стерилизации.

Приготовленные по этому рецепту сочные и вкусные баклажаны будут радовать вас в любое время года.

Маринованные целиком баклажаны

Ингредиенты:

баклажаны — 2 кг;

чеснок – две головки;

перец душистый — 16 горошинок.

перец черный – 12 горошинок;

лавровый лист — 8 шт.;

вода — 1 литр;

уксус столовый 9% — 150 г;

соль — 5 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.

Баклажаны помойте под холодной водой, просушите и отрежьте плодоножки. В большой кастрюле вскипятите воду, добавьте немного соли по вкусу. Положите в кипящую воду баклажаны и варите 10 минут.

После достаньте и положите под груз (например банку с водой), чтобы стекла вся жидкость. Банки стерилизуйте, крышки обдайте кипятком.

На дно уложите очищенные зубчики чеснока, душистый и черный перец, а также лавровый лист. Плотно уложите баклажаны и приготовьте маринад.

Вскипятите воду, добавьте соль и сахар, влейте уксус, проварите некоторое время, перемешайте и залейте маринадом баклажаны в банках.

Закройте крышками, переверните вверх дном и дайте остыть. Храните в прохладном темном месте.

Если любите баклажаны, попробуйте приготовить вкуснейшее соте из баклажанов на зиму.