Йогуртовое наслаждение: самый мягкий и простой десерт с ягодами

Несмотря на кажущуюся сложность этот десерт приготовить очень просто, и он принесет вам настоящее наслаждение.

Этот волшебный, мягкий десерт, рецепт которого Фокус подсмотрел у итальянских кондитеров сайта Cucchiai, невероятно прост в приготовлении. Этот торт из йогурта и ягод прекрасно подойдет взрослым и детям и идеален как для утреннего завтрака, так и в качестве вкусного перекуса. Он состоит из теста, основанного на нескольких простых ингредиентах: яйцах, сливочном масле, сахаре и йогурте. В предлагаемом нами рецепте используются лесные ягоды, но вы можете добавить любые фрукты по вкусу.

Йогуртовый торт с ягодами

Ингредиенты

Для крошки

150 г муки;

100 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками;

100 г сахара;

Для торта:

450 г муки;

1 пакетик разрыхлителя;

80 г сахара;

120 г мягкого сливочного масла;

200 г простого йогурта;

4 яйца;

2 столовые ложки миндальной муки;

300 г смеси ягод (малина, черника, ежевика);

несколько столовых ложек молока.

*Ингредиенты рассчитаны исходя из прямоугольной формы размером 30 на 22 см.

В миске быстро перемешайте пальцами все ингредиенты для крошки: 150 граммов муки, нарезанное кубиками холодное сливочное масло и 100 граммов сахара. Сформируйте цилиндр, заверните его в пищевую пленку и поставьте в холодильник отдыхать.

В миске с помощью половника смешайте яйца, 80 граммов сахара, 120 граммов мягкого сливочного масла и йогурт до получения кремообразной консистенции. Просейте муку с разрыхлителем и залейте ею сливки. Хорошо перемешайте. Если тесто слишком твердое, добавьте несколько столовых ложек молока.

Смажьте маслом и посыпьте сахаром прямоугольную форму для кекса. Вылейте тесто и посыпьте его миндальной мукой (чтобы ягоды не утонули). Распределяйте ягоды по поверхности торта. Достаньте крошку из холодильника и посыпьте ею ягоды. Выпекайте при 180° градусов 50 минут.

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