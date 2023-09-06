Йогуртовое наслаждение: самый мягкий и простой десерт с ягодами
Несмотря на кажущуюся сложность этот десерт приготовить очень просто, и он принесет вам настоящее наслаждение.
Этот волшебный, мягкий десерт, рецепт которого Фокус подсмотрел у итальянских кондитеров сайта Cucchiai, невероятно прост в приготовлении. Этот торт из йогурта и ягод прекрасно подойдет взрослым и детям и идеален как для утреннего завтрака, так и в качестве вкусного перекуса. Он состоит из теста, основанного на нескольких простых ингредиентах: яйцах, сливочном масле, сахаре и йогурте. В предлагаемом нами рецепте используются лесные ягоды, но вы можете добавить любые фрукты по вкусу.
Йогуртовый торт с ягодами
Ингредиенты
- Для крошки
- 150 г муки;
- 100 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками;
- 100 г сахара;
- Для торта:
- 450 г муки;
- 1 пакетик разрыхлителя;
- 80 г сахара;
- 120 г мягкого сливочного масла;
- 200 г простого йогурта;
- 4 яйца;
- 2 столовые ложки миндальной муки;
- 300 г смеси ягод (малина, черника, ежевика);
- несколько столовых ложек молока.
*Ингредиенты рассчитаны исходя из прямоугольной формы размером 30 на 22 см.
В миске быстро перемешайте пальцами все ингредиенты для крошки: 150 граммов муки, нарезанное кубиками холодное сливочное масло и 100 граммов сахара. Сформируйте цилиндр, заверните его в пищевую пленку и поставьте в холодильник отдыхать.
В миске с помощью половника смешайте яйца, 80 граммов сахара, 120 граммов мягкого сливочного масла и йогурт до получения кремообразной консистенции. Просейте муку с разрыхлителем и залейте ею сливки. Хорошо перемешайте. Если тесто слишком твердое, добавьте несколько столовых ложек молока.
Смажьте маслом и посыпьте сахаром прямоугольную форму для кекса. Вылейте тесто и посыпьте его миндальной мукой (чтобы ягоды не утонули). Распределяйте ягоды по поверхности торта. Достаньте крошку из холодильника и посыпьте ею ягоды. Выпекайте при 180° градусов 50 минут.
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