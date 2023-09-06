Йогуртова насолода: найм'якіший і найпростіший десерт із ягодами
Попри гадану складність, цей десерт приготувати дуже просто, і він принесе вам справжню насолоду.
Цей чарівний, м'який десерт, рецепт якого Фокус підгледів у італійських кондитерів сайту Cucchiai, неймовірно простий у приготуванні. Цей торт з йогурту і ягід прекрасно підійде дорослим і дітям та ідеальний як для ранкового сніданку, так і в якості смачного перекусу. Він складається з тіста, заснованого на кількох простих інгредієнтах: яйцях, вершковому маслі, цукрі та йогурті. У пропонованому нами рецепті використовуються лісові ягоди, але ви можете додати будь-які фрукти на смак.
Йогуртовий торт із ягодами
Інгредієнти
Для крихти
- 150 г борошна;
- 100 г холодного вершкового масла, нарізаного кубиками;
- 100 г цукру;
Для торта:
- 450 г борошна;
- 1 пакетик розпушувача;
- 80 г цукру;
- 120 г м'якого вершкового масла;
- 200 г простого йогурту;
- 4 яйця;
- 2 столові ложки мигдалевого борошна;
- 300 г суміші ягід (малина, чорниця, ожина);
- кілька столових ложок молока.
*Інгредієнти розраховані виходячи з прямокутної форми розміром 30 на 22 см.
У мисці швидко перемішайте пальцями всі інгредієнти для крихти: 150 грамів борошна, нарізане кубиками холодне вершкове масло та 100 грамів цукру. Сформуйте циліндр, загорніть його в харчову плівку і поставте в холодильник відпочивати.
У мисці за допомогою ополоника змішайте яйця, 80 грамів цукру, 120 грамів м'якого вершкового масла і йогурт до отримання кремоподібної консистенції. Просійте борошно з розпушувачем і залийте ним вершки. Добре перемішайте. Якщо тісто занадто тверде, додайте кілька столових ложок молока.
Змастіть маслом і посипте цукром прямокутну форму для кексу. Вилийте тісто і посипте його мигдальним борошном (щоб ягоди не потонули). Розподіляйте ягоди по поверхні торта. Дістаньте крихту з холодильника і посипте нею ягоди. Випікайте за 180° градусів 50 хвилин.
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