Пряное и ароматное: рецепт яблочного варенья с корицей и имбирем

Это варенье идеально подходит для тостов, а также для начинки пирогов и пирожков.

Вкуснейшее яблочное варенье, или скорей джем, так как он получается однородным по консистенции, приготовить очень просто.

Оно вкусное, нежное и ароматное. Яблочное варенье идеально подходит для начинки пирогов, а также для завтрака, если вы любите мазать тосты джемом. Рецептом поделились на сайте Misya.

Яблочное варенье

Ингредиенты:

1,2 кг яблок;

350 г коричневого сахара;

1/2 лимона;

имбирь;

корица.

Яблоки помойте, очистите от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте их на дольки и положите в миску, сбрызнув лимонным соком, чтобы не темнели.

Положите яблоки в кастрюлю и добавьте коричневый сахар, свеженатертый имбирь и корицу. Перемешайте готовьте на небольшом огне. Примерно через 30 минут, когда яблоки разварятся, измельчите их погружным блендером.

Затем налейте чайную ложку варенья на наклонное блюдце и проверьте, насколько оно густое: если не течет, или течет очень медленно – варенье готово.В противном случае продолжайте готовить до получения нужной консистенции.

Разложите варенье по стерилизованным банкам. Затем накройте крышкой, переверните банки вверх дном и подождите, пока варенье полностью остынет.

Храните баночки с яблочным вареньем в темном и прохладном месте.

Если любите варенье, попробуйте приготовить чудесное ароматное варенье из персиков с лавандой.