Пряное и ароматное: рецепт яблочного варенья с корицей и имбирем
Это варенье идеально подходит для тостов, а также для начинки пирогов и пирожков.
Вкуснейшее яблочное варенье, или скорей джем, так как он получается однородным по консистенции, приготовить очень просто.
Оно вкусное, нежное и ароматное. Яблочное варенье идеально подходит для начинки пирогов, а также для завтрака, если вы любите мазать тосты джемом. Рецептом поделились на сайте Misya.
Яблочное варенье
Ингредиенты:
- 1,2 кг яблок;
- 350 г коричневого сахара;
- 1/2 лимона;
- имбирь;
- корица.
Яблоки помойте, очистите от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте их на дольки и положите в миску, сбрызнув лимонным соком, чтобы не темнели.
Положите яблоки в кастрюлю и добавьте коричневый сахар, свеженатертый имбирь и корицу. Перемешайте готовьте на небольшом огне. Примерно через 30 минут, когда яблоки разварятся, измельчите их погружным блендером.
Затем налейте чайную ложку варенья на наклонное блюдце и проверьте, насколько оно густое: если не течет, или течет очень медленно – варенье готово.В противном случае продолжайте готовить до получения нужной консистенции.
Разложите варенье по стерилизованным банкам. Затем накройте крышкой, переверните банки вверх дном и подождите, пока варенье полностью остынет.
Храните баночки с яблочным вареньем в темном и прохладном месте.
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